Evaristo Arzalluz: "Si el cribado se hace bien, hemos resuelto el problema"

La contención de la pandemia en Aranda depende mucho del éxito del cribado masivo que SACyL va a llevar a cabo este fin de semana en el Recinto Ferial. Con esta rotundidad hablaba este mediodía en una entrevista en ‘Hoy por Hoy Aranda’ el gerente del hospital Santos Reyes de esta medida, con la que Aranda seguirá los pasos del municipio leonés de San Andrés de Rabanedo, otra de las tres localidades elegidas, junto con Miranda de Ebro, por la Consejería de Sanidad para recuperar la trazabilidad de los contagios en algunas de las ciudades que están más descontroladas.

Evaristo Ruiz Arzalluz ha hecho un llamamiento a la población a que acuda a someterse a estos test de antígenos, cuyos resultados son bastante fiables y se conocen a los pocos minutos de practicarse la prueba. Considera que no hay que desperdiciar este último cartucho que la sanidad pública ofrece a la población de la capital ribereña para recobrar el control de la pandemia. “Desde el punto de vista epidemiológico el problema no son tanto los enfermos, que esos ya los atendemos, sino los que contagian y son asintomáticos, porque ellos, sin tener la culpa de nada, porque no saben que están contagiados, están contagiando y si detectamos esas personas, hemos resuelto el problema”, explicaba Arzalluz. “Tienes que adelantarte al virus para cortarle el paso y la única forma de hacer eso es un cribado y ahora tenemos desde hace un mes aproximadamente los test de antígenos de segunda generación, que cuestan cuatro euros y te dan el resultado en el plazo de 5 minutos y eso te permite hacer un cribado poblacional: en ese momento tienes un mapa, una foto de quiénes son los que están contagiando y a esos se les pide que se confirmen; si eso se hace bien, hemos resuelto el problema”, añade el gerente del centro comarcal.

En esa misma entrevista, simultáneamente contábamos con la alcaldesa, que explicaba algunas cuestiones relativas a la organización de este cribado. Las pruebas están previstas durante el sábado y el domingo, estableciéndose unos tramos de horario relacionados con orden alfabético de los apellidos. Sin embargo, dice Raquel González que este horario es orientativo y no impide que algunos ciudadanos puedan acudir en otro diferente si no pueden hacerlo en el que le corresponde. “Es recomendable venir en este horario. porque para eso está dividido el censo por apellidos, pero si alguien no puede venir no va a haber ningún inconveniente, si realmente está interesado, se le va a hacer o si alguien está trabajando, por ejemplo, de mañana y tiene que venir por la tarde, no hay ningún problema”, advierte la primer edil.

En aquellos casos donde la prueba detecte que existe contagio el interesado será avisado de forma inmediata para que adopte las medidas necesarias para su aislamiento.

Cabe recordar que, aunque las pruebas están destinadas a toda la población, con algunas excepciones, los que hayan pasado la enfermedad en los últimos tres meses y los que tengan síntomas de ella actualmente, los responsables sanitarios tienen especial interés en determinados casos de riesgo o que piensan que han podido tener contacto con el virus aunque sean asintomático.