Oviedo pide al Principado que permita abrir teatros y auditorios porque "la cultura es segura"

El Ayuntamiento de Oviedo solicita al gobierno del Principado la reapertura de teatros y auditorios. Una reivindicación apoyada por el grupo parlamentario de Ciudadanos que esta mañana ha registrado en la Junta General una Proposición no de Ley pidiendo que se reanude la actividad cultural paralizada con motivo del cierre de toda actividad económica no esencial decretada hace una semana. Defienden que la cultura es segura, con los protocolos sanitarios aplicados tras el confinamiento, tal y como se ha demostrado este verano, con cero contagios, y que la actividad cultural es fundamental, no solo para el sector sino también para la ciudadanía.

"La mejor forma de apoyar al sector cultural es el mantenimiento de la actividad". A partir de esta premisa y de que los teatros y auditorios, con el obligado y estricto protocolo sanitario, han demostrado ser lugares seguros, libres de contagios de covid, esta mañana frente al Campoamor, el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Oviedo, José Luis Costillas, de Ciudadanos, ha pedido al Principado que permita el inicio de la actividad cultural, tras siete días de cierre. Además según Costillas esta "es una demanda no solo de los profesionales del sector sino también de los ciudadanos".

La reivindicación del Ayuntamiento de Oviedo es respaldada por el grupo parlamentario de Ciudadanos que a través de una Proposición no de Ley solicita al gobierno asturiano que rectifique y permita volver a abrir teatros y auditorios. La portavoz de la formación naranja en la Junta General, Susana Fernández, rechaza el argumento del Principado de que el cierre busca reducir la movilidad y evitar aglomeraciones: "entendemos que cuando vas a un evento cultural vas un día, a una hora concreta, y a un sitio concreto; vas cumples los protocolos sanitarios y te vuelves a tu casa. No tiene por qué ser un generador de más problemas, aglomeraciones o contagios".

Esta petición se une a la de la reapertura del pequeño comercio, sobre la mesa del comité de seguimiento de la crisis del covid en el Principado que volverá a reunirse esta semana para valorar la posibilidad de rebajar algunas de las últimas restricciones sanitarias impuestas por el ejecutivo de Adrián Barbón.