Las nuevas alas del FIT

En el ECCO ya se están recogiendo los carteles y los folletos. Se están limpiando las mesas y sillas del patio que ejerció de cafetería y centro neurálgico.Como un enorme ejemplo de resistencia, la edición número 35 del Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz ha podido culminarse manteniendo todos sus actos presenciales. El teatro ha sobrevivido a las limitaciones horarias, a las restricciones de movilidad, a la imposibilidad de hacer planes certeros a causa del virus. Y esta edición tan difícil les ha tocado a Miguel Oyarzun e Isla Aguilar, los directores que se han estrenado al frente del FIT, en una ciudad nueva para ellos, en un festival cuya esencia han respetado, pero a la que han introducido nuevas alas. ¿Cuánto de alto podrá volar este festival? Está por ver.

Pregunta. El FIT clausuró su última obra presencial pocas horas después de que la Junta de Andalucía anunciase restricciones que hubiesen impedido continuar el festival tal y como estaba previsto. ¿Satisfechos de haber podido resistir hasta el final?

Miguel Oyarzun. Estamos muy satisfechos de que el festival se haya podido celebrar y que todas las actividades presenciales hayan ocurrido. Hemos acabado sobre la bocina.

Isla Aguilar. Creo que, realmente, el programa estaba muy pensado para estos tiempos. En primer lugar, para estos tiempos pandémicos, con lo que, desde el primer momento, hemos tenido en cuenta qué tipo de trabajo podíamos presentar, y qué alternativas, y luego, por otro lado, hemos intentado reflejar a través de la programación el tiempo en que estamos viviendo: la dificultad, la complejidad de un momento tan extraño. Estamos en un tiempo convulso y el hecho de poder reunirnos en un teatro y poder buscar las respuestas juntos, ayuda a tener la sensación de no estar solo, de notar a otros. Eso reconforta. Sin duda, es una de las cosas más bonitas que ha dado este FIT. Ha sido una programación potente, diversa y contundente. Hemos tenido la sensación de podernos juntar en un momento en que nos estamos desgarrando como sociedad.

P. ¿Cuál ha sido el peor momento?

M.O. Hubo una hora muy delicada, en la que teníamos a unos artistas en el aeropuerto en Buenos Aires y hasta los últimos minutos parecía que no iban a poder entrar en el avión. Hemos tenido esos momentos de tensión pero, gracias al trabajo que habíamos hecho previamente de preparación, conseguimos que todos los artistas pudieran venir y participar. Hay que decir que lo que hemos hecho entre todos, público, artistas e instituciones, demuestra que la cultura es segura y que somos un bien esencial que alimenta al espíritu.

P. ¿Y el mejor? ¿Qué momento imborrable os lleváis de este FIT?

I.A. Todo ha sido muy intenso. Yo diría que cada día era como un festival propio. Para mí de los momentos más especiales ha sido la inauguración con el proyecto de Atlas. Fue una declaración de intenciones por parte nuestra como directores. En un momento delicado como la pandemia, con tantos participantes, un grupo tan potente, ver el previo y luego en el escenario, a mí me emocionó mucho. Fue una manera de arrancar el festival que nos llenó de energía para todo lo que teníamos por delante.

M.O. Es muy difícil, pero me quedo con Take a walk on the wild side, de Emilio Rivas, que es una pieza que hemos producido desde el festival. Ha sido una apuesta por un artista gaditano. Ha sido muy emocionante, porque recoge la diáspora de los jóvenes gaditanos, que se vieron obligados a salir de Cádiz y han tenido la oportunidad de volver y compartir con sus vecinos lo que han aprendido fuera. Ha sido muy emocionante por ese hecho y porque la pieza era sobrecogedora. Trataba de historias personales, pero también historias en las que el público se sentía reflejado. Y era una maravilla descubrir rincones de la ciudad que desconocía.

P. El FIT ha servido para estrenar como escenario cultural los Depósitos de Tabacalera. ¿Qué posibilidades le dais a este lugar?

I.A. Todas las representaciones allí han sido una delicia. Es un espacio espectacular. Las compañías que allí han trabajado le han visto un enorme potencial. Esta ciudad tiene un patrimonio histórico bestial y el juego de esos espacios con los artistas contemporáneos y cómo repensar esos espacios desde otras miradas abre muchas posibilidades. Para artistas, para acompañamientos, para residencias, para abrirlos a este tipo de actividades... yo creo que tiene mucha riqueza. Los programadores se han quedado alucinados. La belleza de Cádiz ya no es normal y, si se le añaden esos espacios, es una maravilla.

P. El FIT ha resistido hasta el final presencialmente. ¿Qué mensaje le dais a los responsables de otros certámenes que están preparando nuevas ediciones?

M.O. Todo el apoyo. Nosotros hemos trabajado mucho, pero también ha habido un componente de suerte porque, a pesar de las medidas restrictivas, hemos podido hacer las cosas. Mi mensaje es de apoyo a todo el que está intentando sacar cosas adelante. Yo les diría a las instituciones que la cultura es un bien esencial y deberían ponerse las medidas para permitir que suceda la cultura, porque se ha demostrado que la cultura es segura.

P. Si todo va bien el FIT volverá el año que viene. Ustedes han sido nombrados directores por un año y ahora el Ayuntamiento debe abrir un concurso público para elegir a los nuevos responsables. Ahora que ya ha pasado esta edición, ¿se van a presentar?.

I.A. Lo primero que tenemos que hacer es terminar el epílogo virtual que tenemos esta semana (se cerrará con un encuentro online con los exdirectores del FIT) y hacer una evaluación. Yo creo que el balance ha sido muy positivo, pero hay que hacer un análisis más detenido. Luego recogiendo esa evaluación, la intención es, efectivamente, presentarnos al concurso y pensar un proyecto que vaya más allá de un festival en tiempos pandémicos y hecho en cuatro meses. Yo creo que ya hay que ponerse a un trabajo más a medio y largo plazo. Tenemos que imaginar y proyectar líneas. El hecho de hacer el festival nos ha dado muchas ideas de futuro.