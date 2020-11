La fira Trovam obri a Castelló les portes amb una intensa programació artística i professional

La huitena edició de la Fira Valenciana de la Música Trovam – Pro Weekendobrirà les seues portes demà dimecres 11 de novembre a l’Auditori de Castelló de la Plana. Des d’eixe dia, i fins al pròxim dissabte, la localitat acollirà 36 actuacions musicals i serà punt de trobada dels agents del sector. Així, la Fira, consolidada com el certamen professional més important de la Comunitat Valenciana, servirà d’escenari perquè bandes majoritàriament valencianes, però també d’altres punts de l’Estat i de l’estranger, mostren les seues últimes creacions. A més, els treballadors del ram debatran sobre la situació actual i els reptes de futur de la indústria musical, alhora que s’impartiran diversos tallers pràctics.

Com és lògic, la situació sanitària provocada per la Covid-19 condicionarà el desenvolupament del Trovam – Pro Weekend. L’organització ha treballat en la implementació de les mesures adoptades per les autoritats amb l’objectiu d’oferir als assistents un entorn segur. El protocol de la Fira contra el coronavirus inclou les següents mesures: és obligatori l’ús de la mascareta i el gel hidroalcohòlic; l’accés serà nominatiu a través d’acreditació professional, tiquet o invitació; no es permetrà l’entrada a les persones que superen els 37,5º de temperatura; s’haurà de mantenir la distància de seguretat; s’hauran de fer servir els corredors senyalitzats per a circular pel recinte; el consum de menjar i begudes estarà limitat a les zones habilitades per a estes activitats; l’eixida del públic es farà de manera esglaonada i d’acord amb les indicacions del personal de la Fira; els aforaments s’han adaptat a la normativa vigent.

Dimecres 11 de novembre

La Fira Valenciana de la Música encetarà les seues activitats demà a les 12:00 amb l’Assemblea del Circuit Cultural Valencià, entitat que reuneix l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i una huitantena d’ajuntaments amb l’objectiu d’organitzar programacions culturals estables. En la vessant professional, a partir de les 17:00 hores es desenvoluparà el taller pràctic Escenaris de futur en la gestió musical en temps de Covid-19, impartit per l’especialista en seguretat d’esdeveniments musicals Raúl Valera. Els concerts començaran a partir de les 16:00 hores amb la presència d’Elma Sambeat, el duet format per Laura Esparzai Carlos Estebani Néstor Mir.

Dijous 12 de novembre

La inauguració oficial del Trovam – Pro Weekend se celebrarà el pròxim dijous amb la presència de Vicent Marzà, conseller d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana; Verónica Ruiz, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Castelló; Ruth Sanz, diputada de Cultura de la Diputació de Castelló; i Joan Gregori Maria, director artístic de la Fira.

Posteriorment, els professionals inscrits podran assistir a les taules de debat Decisions polítiques i indústria musical després d’una pandèmiai Què passa amb l’estatut de l’artista?. Així mateix, les dependències de l’Auditori de Castelló acolliran els tallers sobre Subvencions a sales de concerts; Agregadors digitals; Playlisting en Spotify; La indústria del videoclip; i Contractació artística per a secretaris i interventors d’ajuntament. D’altra banda, s’ha de destacar la presentació del Catàleg de la Música Valencianai dels nominats dels III Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

En aquesta jornada també s’inauguraran les ‘Converses del Trovam’. A partir de les 16:00 hores, la cantant i compositora Christina Rosenvinge, Premi Nacional de les Músiques Actuals 2018, respondrà a les preguntes de la periodista Maria Molina(Cadena SER). Més tard, a les 18:00 hores, serà el torn de Samantha Gilabert, qui serà entrevistada per Òscar Piera(Tresdeu Mèdia).

D’altra banda, els diversos escenaris de l’Auditori (Turia, Sala de Cambra i Sala Simfònica) viuran els directes de David Pastor Quartet, Badlands, BlackFang, Anna Andreui dois, pois. A més, a l’escenari À Punt, situat al Teatre Principal de Castelló, tindrà lloc l’actuació de la formació local Pleasant Dreams.

Divendres 13 de novembre

L’activitat de la Fira Valenciana de la Música es reprendrà a les 10:00 hores amb les II Jornades TIIM (Turisme & Indústria Musical). El programa inclou la presentació de festivals i experiències singulars que van més enllà de la música i un debat sobre tecnologia i turisme. Durant el divendres també es realitzaran la tercera de les ‘Converses del Trovam’, en aquest cas amb el músic i productor Raül ‘Refree’i la periodista Asun Pérez(Nomepierdoniuna); una xarrada sobre els Premis MIN de la Música Independent; i els tallers sobre esponsorització i anàlisi de dades.

Pel que fa als directes, s’ha de destacar la preestrena del nou treball de la cantant Maria Arnali el guitarrista Marcel Bagés. Així mateix, es produiran les actuacions dels artistes Futuro Terror, Tardor, Gem, Meritxell Neddermann, Amazonians, Vienna, Escuchando Elefantes, Xavier de Béterai Loretta’s

Dissabte 14 de novembre

Al llarg de l’última jornada de la Fira Valenciana de la Música, els professionals inscrits rebran informació de primera mà sobre la Unió Fonogràfica Independent (UFI); l’organització Basque Music; el circuit Girando Por Salas (GPS); i al voltant de diverses iniciatives culturals de la Comunitat Valenciana. Així mateix, es presentaran els llibres de Pau Roca(La Habitación Roja), Laura Ramos, Carlos Pérez de Zirizai Patricia Godes. En darrer lloc, la periodista Carla Melchor(Levante-EMV) parlarà amb Juan Manuel Latorre, productor i guitarrista de Vetusta Morla.

El dissabte serà el dia en què la Fira acollirà una de les actuacions més esperades gràcies a Ciudad Jara, projecte de Pablo Sánchez(La Raíz). El cantant i compositor presentarà el disc Donde nace el infartoen un concert acústic molt especial a la Sala Simfònica de l’Auditori. A més, el recinte serà testimoni de les actuacions de Le Parody, Bigott, Le Nais, Kings of the Beach, Fizzy Soup, Montefuji, The Black Beat, Zetaki Solà & Estella.

Cal destacar que l’últim dia del Trovam – Pro Weekend servirà perquè la música s’escolte en diversos punts de la capital de la Plana Alta. Així, l’escenari À Punt començarà a funcionar a partir de les 12:00 amb l’espectacle de música infantil protagonitzat per ELVISent i Jornalers. Les taules del Teatre Principal també albergaran les tonades de Maria Jaumei la funció Ovidi 25, l’homenatge a Ovidi Montllorque representaran el poeta David Caño, el periodista David Fernàndezi els músics Mireia Vivesi Borja Penalba. Finalment, la Fira Valenciana de la Música estarà present en la Plaça de l’Hort dels Corders. A partir de les 16:00 hores, el públic podrà presenciar els directes de Nuc, Funkiwis, Cactusi Lèpoka.

La Fira Valenciana de la Música està coorganitzada per la Valencian Music Association (VAM!) i l’Institut Valencià de Cultura (IVC) amb la participació de l’Ajuntament de Castelló de la Plana i de la Diputació de Castelló. Així mateix, hi col·laboren À Punt Mèdia; Turisme Comunitat Valenciana; l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM); l'Acadèmia Valenciana de la Llengua; la Federació Valenciana de Municipis i Províncies; la Berklee College of Music; i Cerveza Turia.

(EN CASTELLANO)

La feria Trovam abre las puertas con una intensa programación artística y profesional

Entre las 36 actuaciones musicales se incluyen los directos de Maria Arnal y Marcel Bagés, Ciudad Jara, Futuro Terror, Le Parody, Tardor y Badlands

La octava edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam - Pro Weekendabrirá sus puertas mañana miércoles 11 de noviembre en el Auditorio de Castelló de la Plana. Desde ese día, y hasta el próximo sábado, la localidad acogerá 36 actuaciones musicales y será punto de encuentro de los agentes del sector. Así, la Fira, consolidada como el certamen profesional más importante de la Comunitat Valenciana, servirá de escenario para que bandas mayoritariamente valencianas, pero también de otros puntos del Estado y del extranjero, muestran sus últimas creaciones. Además, los trabajadores del ramo debatirán sobre la situación actual y los retos de futuro de la industria musical, al tiempo que se impartirán varios talleres prácticos.

Como es lógico, la situación sanitaria provocada por la Covid-19 condicionará el desarrollo del Trovam - Pro Weekend. La organización ha trabajado en la implementación de las medidas adoptadas por las autoridades con el objetivo de ofrecer a los asistentes un entorno seguro. El protocolo de la Fira contra el coronavirus incluye las siguientes medidas: será obligatorio el uso de la mascarilla y el gel hidroalcohólico; el acceso será nominativo a través de acreditación profesional, ticket o invitación; no se permitirá la entrada a las personas que superan los 37,5º de temperatura; se deberá mantener la distancia de seguridad; se deberán usar los corredores señalizados para circular por el recinto; el consumo de comida y bebidas estará limitado a las zonas habilitadas para estas actividades; la salida del público se hará de manera escalonada y de acuerdo con las indicaciones del personal de la Fira; los aforos se han adaptado a la normativa vigente.

Miércoles 11 de noviembre

La Fira Valenciana de la Música iniciará sus actividades mañana a las 12:00 con la Asamblea del Circuit Cultural Valencià, entidad que reúne al Institut Valencià de Cultura (IVC) y a más de ochenta ayuntamientos con el objetivo de organizar programaciones culturales estables. En la vertiente profesional, a partir de las 17:00 horas se desarrollará el taller práctico Escenarios de futuro en la gestión musical en tiempos de Covid-19, impartido por el especialista en seguridad de eventos musicales Raúl Valera. Los conciertos comenzarán a partir de las 16:00 horas con la presencia de Elma Sambeat, el dúo formado por Laura Esparzay Carlos Estebany Néstor Mir.

Jueves 12 de noviembre

La inauguración oficial del Trovam - Pro Weekend se celebrará el próximo jueves con la presencia de Vicent Marzà, conseller de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana; Verónica Ruiz, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castelló; Ruth Sanz, diputada de Cultura de la Diputación de Castelló; y Joan Gregori Maria, director artístico de la Fira.

Posteriormente, los profesionales inscritos podrán asistir a las mesas de debate Decisiones políticas e industria musical después de una pandemiay ¿Qué pasa con el estatuto del artista?Asimismo, las dependencias del Auditorio de Castelló acogerán los talleres sobre Subvenciones a salas de conciertos; Agregadores digitales; Playlisting en Spotify; La industria del videoclip; y Contratación artística para secretarios e interventores de ayuntamiento. Por otra parte, hay que destacar la presentación del Catálogo de la Música Valencianay de los nominados de los III Premios Carles Santos de la Música Valenciana.

En esta jornada también se inaugurarán las ‘Converses del Trovam’. A partir de las 16:00 horas, la cantante y compositora Christina Rosenvinge, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2018, responderá a las preguntas de la periodista María Molina(Cadena SER). Más tarde, a las 18:00 horas, será el turno de Samantha Gilabert, quien será entrevistada por Òscar Piera(Tresdeu Media).

Por otra parte, los diversos escenarios del Auditorio (Turia, Sala de Cámara y Sala Sinfónica) vivirán los directos de David Pastor Quartet, Badlands, BlackFang, Anna Andreuy dois, pois. Además, en el escenario À Punt, situado en el Teatro Principal de Castelló, tendrá lugar la actuación de la formación local Pleasant Dreams.

Viernes 13 de noviembre

La actividad de la Fira Valenciana de la Música se reanudará a las 10:00 horas con las II Jornadas TIIM (Turismo & Industria Musical). El programa incluye la presentación de festivales y experiencias singulares que van más allá de la música y un debate sobre tecnología y turismo. Durante el viernes también se realizarán la tercera de las 'Converses del Trovam', en este caso con el músico y productor Raúl 'Refree'y la periodista Asun Pérez(Nomepierdoniuna); una charla sobre los Premios MIN de la Música Independiente; y los talleres sobre esponsorización y análisis de datos.

En cuanto a los directos, hay que destacar el preestreno del nuevo trabajo de la cantante María Arnaly el guitarrista Marcel Bagés. Asimismo, se producirán las actuaciones de los artistas Futuro Terror, Tardor, Gem, Meritxell Neddermann, Amazonians, Vienna, Escuchando Elefantes, Xavier de Béteray Loretta’s.

Sábado 14 de noviembre

A lo largo de la última jornada de la Fira Valenciana de la Música, los profesionales inscritos recibirán información de primera mano sobre la Unión Fonográfica Independiente (UFI); la organización Basque Music; el circuito Girando Por Salas (GPS); y acerca de diversas iniciativas culturales de la Comunidad Valenciana. Asimismo, se presentarán los libros de Pau Roca(La Habitación Roja), Laura Ramos, Carlos Pérez de Zirizay Patricia Godes. En último lugar, la periodista Carla Melchor(Levante-EMV) hablará con Juan Manuel Latorre, productor y guitarrista de Vetusta Morla.

El sábado será el día en que la Fira acogerá una de las actuaciones más esperadas gracias a Ciudad Jara, proyecto de Pablo Sánchez(La Raíz). El cantante y compositor presentará el disco Donde nace el infartoen un concierto acústico muy especial en la Sala Sinfónica del Auditorio. Además, el recinto será testigo de las actuaciones de Le Parody, Bigott, Le Nace, Kings of the Beach, Fizzy Soup, Montefuji, The Black Beat, Zetaky Solà & Estella.

Cabe destacar que el último día del Trovam - Pro Weekend servirá para que la música se escuche en varios puntos de la capital de la Plana Alta. Así, el escenario À Punt comenzará a funcionar a partir de las 12:00 con el espectáculo de música infantil protagonizado por ELVISent i Jornalers. Las tablas del Teatro Principal también albergarán las tonadas de María Jaumey la función Ovidi 25, el homenaje a Ovidi Montllorque representarán el poeta David Caño, el periodista David Fernándezy los músicos Mireia Vivesy Borja Penalba. Por último, la Feria Valenciana de la Música estará presente en la Plaza Huerto Sogueros. A partir de las 16:00 horas, el público podrá presenciar los directos de Nuc, Funkiwis, Cactusy Lèpoka.

La Fira Valenciana de la Música está coorganizada por la Valencian Music Association (VAM!) y el Institut Valencià de Cultura (IVC) con la participación del Ayuntamiento de Castelló de la Plana y de la Diputación de Castelló. Asimismo, colaboran À Punt Mèdia; Turisme Comunitat Valenciana; el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM); la Acadèmia Valenciana de la Llengua; la Federación Valenciana de Municipios y Provincias; la Berklee College of Music; y Cerveza Turia.