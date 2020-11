Mario: "Estamos bien y la sensación es que podemos mejorar"

El jugador del Villarreal, Mario Gaspar, señaló en declaraciones facilitadas por el club que aunque el equipo se encuentra inmerso en una buena racha de juegos y resultados que les ha aupado a la segunda plaza en LaLiga y a ser líderes en solitario de su grupo en la Liga Europa, la sensación que tiene es de que aún tiene margen de mejora.



"Estamos bien, el equipo está haciendo un gran trabajo y lo mejor es la línea es ascendente, lo que nos hace pensar que podemos mejorar", apuntó el lateral, quien a título personal confesó que "estoy contento por jugar, pero el buen momento es de todos, estamos jugando muchos partidos, están habiendo rotaciones y los buenos resultados es cosa de todos, no solo de unos pocos".



Ante el parón liguero por los compromisos de selecciones, el defensor admitió que "cuando estás bien quieres seguir jugando, pero viene bien un descanso ya que hemos sumando muchos partidos. Además tras este parón llega un calendario más exigente y eso hace que tengamos que estar bien para afrontarlo".



Mario se ha convertido en el jugador con más partidos en activo con el Villarreal, aunque comentó al respecto que "al final son muchos partidos, no me paro a pensar, intento disfrutar de ello y ya lo valoraré cuando se acabe todo".



Una vez se reanude el campeonato, el Villarreal recibirá la visita del Real Madrid y pese a la irregular trayectoria del equipo madridista, Mario aseguró que "es uno de los mejores equipos del mundo, vienen de una derrota dura y eso los hace más peligrosos. Sabemos de lo que son capaces, pero estamos bien y queremos seguir en nuestra racha".



Pese a la buena clasificación del equipo en la competición doméstica y en Europa, el defensor subrayó que "es pronto para hablar de objetivos, las distancias son cortas y hay equipos que están con menos partidos. Es verdad que el equipo tiene margen de mejora, pero debemos ir poco a poco y con paciencia. En Europa es pronto, es una competición exigente, pero tenemos mucha ilusión y ya sabemos lo que es llegar lejos y queremos repetir".



Por último, se refirió al nuevo entrenador del equipo esta temporada, Unai Emery, del que destacó que "es un tío que vive mucho el fútbol, es muy metódico y está muy encima, es lo que se ve desde fuera. Es un gran técnico y lo estamos viendo aquí".