La quiniela de los entrenadores de Tercera: "Un derbi igualado"

PREGUNTAS:

1. ¿Cómo ve el partido?

2- ¿Quién le parece el mejor jugador de cada equipo?

3. ¿Porcentaje de victoria?



- Patricio de Ara, entrenador del Atlético Victoria

1. Será un partido igualado que se decidirá por pequeños detalles. No creo que ninguno llegue excesivamente mejor que el otro.

2. Araujo y Aitor Sanz.

3. 55% para Las Palmas y 45% para el Tenerife.



- Zeben Hernández, entrenador del Atlético Unión Guimar

1. Va a estar bastante igualado, por la situación de incertidumbre de ambos equipos no sólo a nivel de resultados sino a nivel de lo que muestran en el campo que a día de hoy todavía no se les ve con una idea definida de juego.

2. En el Tenerife no te sé decir, nadie está marcando la diferencia.

3. 50% / 50%



- Willy Barroso, entrenador del Buzanada

1. Como todos los derbis, no hay un favorito claro porque los derbis son así. Da igual que Las Palmas esté por encima o el Tenerife por debajo o que esté igualado. Va a ser un resultado difícil de pronosticar, veo mucha igualdad porque las plantillas no han arrancado todo lo bien que ellos esperaban. Esperemos que el Tenerife saque un resultado positivo y que empiece a tirar hacia arriba. Es complicado pronosticar un resultado como siempre.

2. Las Palmas: Algún delantero. Tenerife: Fran Sol

3. 50%-50%



- Adonay Martín, entrenador del CD Vera

1. Pues dos equipos que vienen con sensaciones diferentes, a pesar de que Las Palmas viene de empatar y el Tenerife de ganar, creo que Las Palmas llega con más solidez, con un estilo más definido y con mejor situación clasificatoria, por contra el Tenerife viene de ganar pero sin convencer en su juego. Pero es cierto que era lo que se necesitaba, sumar de 3. Se verán dos equipos atrevidos que saldrán a ganar y dar continuidad al buen resultado en la última jornada.

2. Por parte de Las Palmas creo que Rober está dando mucho para su equipo y en el Tenerife para mi el jugador más desequilibrante y en mejor forma es Nono.

En un derbi las espadas siempre están por todo lo alto y en este al ser sin público se pierde esa esencia.

3. Creo que es máxima rivalidad y será un 50-50



Jurgen Hernández, entrenador del CD Mensajero

1. Pues este partido en concreto, es un partido diferente, teniendo en cuenta que se juega sin público, el factor campo, como es lógico influirá menos.

Ya sabemos que en este tipo de partidos, importa poco como vengan ambos conjuntos, en un derbi todo se iguala, y curiosamente, si miramos a la tabla clasificatoria, todo está más igualado si cabe. Seguramente, se llevará el gato al agua el que menos errores conceda y el que gestione mejor las emociones

2. Esta pregunta es un pelin complicada de responder...

Elegir a un sólo jugador en cada equipo es bastante difícil, diría que en el Tenerife hay varios jugadores que me parecen importantes, como pueden ser Jacobo, Wilson, el propio Fran sol, o Aitor Sanz, que aunque lleva varias jornadas sin ser de la partida, me parece de lo mejor del Tenerife. En Las palmas, te diría más de lo mismo, hay jugadores como pueden ser Araujo, el mismo Rober, que a pesar de su juventud me parece muy buen futbolista, o Fabio, un jugador joven, de esos peloteros, que sin destacar en nada, suele hacerlo todo bien.

3. En cuanto al porcentaje de victoria, yo diría que aunque suene a tópico, está muy igualado, digamos que 55% para Las Palmas, teniendo en cuenta que juega en casa, y que estos días leí un dato bastante importante, y es que el Tenerife, lleva 12 años sin ganar en Gran Canaria



Jorge Muñoz, entrenador del Atlético Paso

1. Cómo nuestra fiesta del fútbol más representativa y sueño que vuelva a ser en primera división. Lástima que la gente no pueda demostrar la rivalidad deportiva pero la hermandad canaria asistiendo en directo. Ya queda menos.

2. No me atrevería a decir los mejores en un deporte de equipo pero me gustan Fran Sol y Kirian.

3. 33,3-33,3-33,3.



José Juan Almeida, entrenador de la SD Tenisca

1. Yo creo que muy igualado pero descafeinado porque no van a estar las aficiones en la grada.

2. Está empezando la Liga, yo creo que el mejor jugador para estos partidos es Suso, lo ha demostrado en los últimos años. Y en Las Palmas, ha firmado chicos jóvenes que tienen, me gusta mucho el francés el pivote (Enzo Loiodice) pero ha firmado gente que tiene hambre y eso es importante.

3. El equipo que en un partido se sienta favorito, ahí lo empieza a perder. La pena es lo de las aficiones porque el fútbol es de las aficiones. No hay favoritos en estos partidos.