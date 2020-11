La oposición denuncia de forma unanime "la crisis del gobierno socialista"

Los grupos de la oposición en María Pita califican la situación de forma unánime como una "crisis de gobierno".

El PP considera que la alcaldesa está descentrada

El PP ha criticado en twitter que la alcaldesa, en vez de estar preocupada por los afectados por la pandemia, está "descentrada" con peleas internas y ajustes de cuentas, que llegan a una crisis de gobierno, ajena a los coruñeses preocupados por el empleo y la situación social.

Marea Atlántica cree que es una irresponsabilidad

Marea Atlántica considera también que el cese de Acón agudiza la crisis que, a su juicio, está inmerso el gobierno local, "atrapado", considera, en una guerra interna entre las diversas familias del Partido Socialista. María García señala que actuar así en plena crisis social, económica y sanitaria es una irresponsabilidad: "Queda de manifesto que a Concellería de Economía e de Emprego no medio desta crise socieconómica non estaba pintando nada, non sabemos se por deslexo da concelleira ou porque non lle deixaban operar, o que queda clarísimo é o que fai o partido socialista é resolve no Concello problemas que deberían resolverse na casa, e neste espectáculo que o que fai é que se desque se desatendan outras cuestión importantes".

Para el BNG, la crisis es evidente

El BNG insiste también en una crisis de gobierno y señalan en redes sociales que pone en evidencia las debilidades del ejecutivo socialista y la ausencia de un proyecto de ciudad, Francisco Jorquera se muestra preocupado: "Preocúpanos moito a situación, toda a corporación debería estar centrada en dar resposta as consecuencias sociais e económicas da pandemia e nese sentido preocúpanos moito que o Goberno municipal e o partido socialista non saiban diferenciar planos e o concello poida ser víctima dos seus problemas internos".