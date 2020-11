Día Internacional contra la violencia de género: ‘Los tiempos cambian ¿Y tú?’ Mensaje claro y conciso contra aquellos que niegan la exstencia de la violencia machista y que se incrusta en el lema escogido por la Diputación de Jaén, y que se repetirá en todos y cada unos de los entes provinciales de Andalucía, con motivo del 25 de noviembre. La diputada de Igualdad, Francisca Molina, informaba en rueda de prensa telemática sobre el programa de actividades que ha organizado la Diputación jiennense en torno a este Día reivindicativo.

Molina resaltaba la importancia de esta celebración y la necesidad de aplicar los “derechos fundamentales que como mujeres” les corresponde. Sigue habiendo una herencia patriarcal en la sociedad, “un problema público que atañe a todos, y más a las administraciones públicas” según reconocía. Y todo ello, empeorado por una pandemia que ha acentuado, más si cabe, los casos de violencia de género en nuestro país con 40 mujeres asesinadas en crímenes machistas en lo que va de año.

“Pero esta es la pandemia que no cesa, a la violencia entre parejas o ex parejas hay que añadirles otro tipo de violencias machistas que no cesan. Como la trata y el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, el abuso o el acoso sexual, violaciones, mutilaciones genitales, matrimonios forzosos y un sinfín de conductas que supone la pérdida de derechos humanos que reconoce la ley”.

Molina subrayaba que “pese a los logros obtenidos, seguimos con muchas dificultades”. Sigue habiendo una infra-representación en el liderazgo político y la violencia física o sexual de hombres prolifera preocupantemente entre las más jóvenes. Ahí es donde se demuestra la importancia de esta campaña regional de las ocho diputaciones andaluzas con el lema ‘25N. Los tiempos cambian. ¿Y tú?’ y que tiene por objetivo “lanzar un mensaje común contra la violencia de género, que este año pone el foco en el maltratador”.

Consta de diversos materiales promocionales para ello. Y actividades diversas, como el acto institucional anual del 25 de noviembre donde se dará lectura a un manifiesto aprobado en el pleno de la Diputación, y donde estarán representados sindicatos, asociaciones, partidos, entidades y la sociedad en general para destacar que esto “es un problema de salud pública”. Resaltar también el Ciclo de conferencias DipuFeministas de la Escuela de feminismo y empoderamiento de la Diputación de Jaén para tratar diversas materias. La diputada Francisca Molina criticaba el mensaje de la derecha que apuntan recurrentemente a la pasada celebración del 8M como epicentro del contagio en marzo.

“La pandemia en marzo ya limitó las actividades que estaban programadas en la Escuela de Feminismo y Empoderamiento de esta Diputación. Pero no, que no os confundan. Las feministas no expandimos el virus, pero el virus si expandió esas situaciones de violencia machista que campaban a sus anchas por los domicilios durante muchos meses en nuestra provincia. Que obligaban a confinarse a maltratadores con sus mujeres, con sus hijos e hijas”.

Molina insta a “reinventarnos” en la celebración del Día Internacional contra la violencia de género y alzar la voz a través de internet y redes sociales. Habrá, con participación online, conferencias de Alicia Miralles Fernández, Nuño Gómez, Soledad Murill, Rosa Cobo o la música en el taller de Rafa Sánchez. El festival de cortometrajes contra la violencia de género también se puso en marcha, y los participantes han “hecho posible que este festival pudiera ver la luz”. Pero la covid ha provocado que tenga que ser aplazado. También se pospuso una máster class. Y habrá diversas actividades de concienciación y sensibilización para menores desprotegidos. La diputada añade a todo esto la línea de subvenciones a 97 ayuntamientos dirigidas a subvenciones y federaciones en líneas de igualdad y contra la violencia de género.

“El broche del coronavirus agrava la situación de las mujeres”, decía Francisca Molina. Se acordaba de las amas de casa, de las trabajadoras en residencias, de las que se encuentran en primera línea en los hospitales, o de las empresarias que tienen que batirse el cobre durante la pandemia. “Seguiremos trabajando para erradicar cualquier discriminación”.

Siempre, y no nos cansaremos de recordarlo, hay un número de teléfono para casos de violencia de género. Es el 016, es gratuito y no deja rastro en la factura, aunque hay que recordar borrarlo del registro de llamadas.