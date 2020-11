Los malos números que avalan el cambio de ciclo del Yeclano Deportivo

El Yeclano Deportivo está inmerso en una pequeña crisis de juego que se plasma sobre el papel de las estadísticas. En cuatro jornadas solo ha conseguido dos puntos de 12 posibles, un balance que dista mucho de lo que pudimos ver del conjunto azulgrana en la pasada campaña con cinco puntos.

El problema se acentúa, sobre todo, en una falta de efectividad de cara a puerta. A pesar de que el equipo llega y genera ocasiones, tiene la dinamita bajo llave a la espera de igualar los números del anterior curso. Actualmente suma dos dianas en cuatro jornadas, pero a estas alturas en la temporada 19/20 llevaba seis tantos.

Se ha notado mucha la cadencia ofensiva, sobre todo en los laterales con un Héctor Camps (actualmente en el Mérida) y Mario Sánchez (ahora en la Cultural Leonesa) que generaban peligro constante, adecuando su ritmo defensivo a incorporaciones con balones colgados al área. El primero anotó un total de seis goles desde el flanco izquierdo, el segundo era una referencia para doblar al extremo derecho.

Sandroni ha hablado de que "estamos en un cambio de ciclo" en reiteradas ocasiones. Las ruedas de prensa del técnico argentino, siempre prudentes, proyectan un mensaje distinto al de la 19/20, aunque la finalidad siempre es la misma: "Nuestra identidad es la que es, somos el Yeclano y estamos haciendo de lo extraordinario algo normal". Quizás, esa normalidad ha pesado en la creencia de que en el presente curso se esperaba una extensión de lo que finalizó.

Una foto para la historia

Fotografía realizada en la primera ronda el playoff a Segunda entre Yeclano Deportivo y Cultural Leonesa / RFEF

Desde el relevo en la portería, con un Miguel Serna que está en el Unionistas de Salamanca, hasta Renato que no encontraba acomodo en la plantilla y no contaba para Sandroni, hasta Rafa López (ahora trabajando en la parcela de fisioterapia del club). Quizás estas bajas no tengan la misma relevancia que las mencionadas antes con Mario Héctor, pero Íñigo Alayeto, que no aparece en la imagen porque estuvo sancionado ese partido ante la Cultural, es otra de las grandes ausencias (ahora en el Badajoz) de este año que el equipo está notando de cara a puerta.

De los seis goles del pasado curso en las primeras cuatro jornadas, dos fueron de Íker Torre, que no ha perdido fuelle a sus 38 años, dos de Alayeto, uno de Camps y otro de Álex Vaquero. Por nombre y jerarquía, este último futbolista es el que este año debe dar un paso al frente. El jugador madrileño es carismático y de los más queridos por la afición yeclana y su presencia siempre es síntoma de efectividad.

Los factores externos, una piedra en el camino

La falta de público en los estadios de la Región de Murcia por culpa de la situación sanitaria actual está poniendo en jaque a los clubes cuya fuente de ingresos se sustenta principalmente de la venta de abonos o de entradas antes de los partidos.

Es el caso del Yeclano, que está en una situación límite y, por boca de Sandroni, hace unas semanas manifestó que está en un momento crítico hasta el punto de la desaparición. Además, en el pospartido de su encuentro ante el Betis Deportivo, afirmó con rotundidad que "el club está haciendo un esfuerzo inmerso para pagar las mensualidades de los futbolistas".

Sea como fuere, cabe pensar que los problemas externos se estén apoderando del equipo en forma de ansiedad. Las palabras de Sandroni, que ya ha dejado claro que en esos términos no hablaría más, pueden haber dejado un poso de negatividad del que el Yeclano tiene que salir cuanto antes para recuperar lo que es en realidad, un equipo competitivo que sabe ponerse por encima de cualquier dificultad.