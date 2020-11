Los positivos se estabilizan y de nuevo Navarra se sitúa en torno a los 200 casos de COVID-19

Navarra detectó ayer 238 nuevos casos positivos de infección por COVID-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 3.459 pruebas (2.535 PCR y 924 test de antígenos), con un 6,9% de positivos.

Desde el punto de vista epidemiológico, de evolución de la pandemia, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra indica que ayer se produjeron en la comunidad 17 nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, cinco en la UCI, y se han registrado cinco fallecimientos, correspondientes a cuatro mujeres de 71, 90, 93 y 98 años, y un hombre de 88 años. El número total de muertes por esta causa se sitúa, por tanto, en 777.

Por zonas, en Pamplona / Iruña y Comarca se registra el 55% de los positivos, en el Área de Tudela, el 18% de los casos y en el Área de Estella-Lizarra, el 14%. El resto de positivos (13%) se reparten por otras zonas de Navarra.

Respecto a las y los profesionales sanitarios del Sistema Público de Salud afectados por COVID-19, según informa Osasunbidea, en la actualidad hay 106 positivos activos y en la última semana se han producido 37 nuevos contagios. La plantilla está compuesta por casi 13.000 profesionales.

En cuanto a la distribución de los casos registrados por franjas de edad, los grupos mayoritarios son los de 45 a 59 años, con un 23% de los casos; seguido del de menores de 15, con un 20%. A continuación, se sitúa el grupo de 15 a 29 años con un 19%, y el de 30 a 44 años, con un 17%. Tras éste se encuentra el de mayores de 75 con un 13%. Por último, está el grupo de 60 a 75 años, con un 9%. La edad media de los nuevos casos se sitúa en los 40,8 años. Respecto al género, el 52% de los casos son mujeres y el 48%, hombres.

Desde la perspectiva de la ocupación hospitalaria, según informa el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), tras el balance de ingresos y altas, 347 personas permanecen ingresadas con y por COVID-19 (15 menos que ayer), 69 de las cuales se encuentran en puestos UCI (cuatro más que ayer) y otras 53 en hospitalización domiciliaria (cinco menos que ayer). Los demás, 225 pacientes, están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios COVID-19.

La incidencia acumulada de infecciones por el virus, según los reportes diarios, se sitúa en Navarra en 36.778.

Informe Epidemiológico semanal: los nuevos casos bajan un 40%

En el último Informe Epidemiológico del ISPLN, correspondiente a la semana del 2 al 8 de noviembre, se han confirmado 2.373 casos por PCR o antígeno (360 por 100.000 habitantes), mostrando un notable descenso de un 40% respecto a la semana anterior. El 64% de estos nuevos casos eran sintomáticos y el 69% habían sido contactos de otros casos confirmados. Han descendido los contagios en todos los ámbitos, con descensos notables en la transmisión en el domicilio, en la categoría de 'otros', que incluye los contactos con amigos y familiares no convivientes, supone el 61% de los casos. No obstante, todavía el 47% de los contagios se produjeron en ámbito domiciliario, y se elevó al 61% al sumar los contagios de la categoría de 'otros' que incluye a amigos y familiares no convivientes. El ámbito laboral y escolar se asoció con el 6,2% de los contagios.

El número de casos nuevos ha descendido en todos los grupos de edad, con descensos que van desde el 29% en niños menores de 5 años hasta el 47% en el grupo de 15 a 34 años.

Las tasas todavía superan las 400 infecciones por cada 100.000 habitantes en los grupos de edad entre 15 y 54 años. Le siguen los mayores de 75 años, con 389 casos por 100.000. El 71% de los niños menores de 5 años y el 72% de los de 5 a 14 años habían adquirido la infección en el ámbito domiciliario, frente al 14% y 15% del medio escolar, respectivamente.

La incidencia ha descendido en las tres Áreas de Salud, con descensos pronunciados en las Áreas de Pamplona (202 por 100.000) y Tudela (358 por 100.000), y ligero en el Área de Estella (299 por 100.000).

Aumentan las defunciones de 35 a 46

Por otra parte, en lo que se refiere a los ingresos hospitalarios por el COVID-19, entre el 2 y 8 de noviembre se produjeron 180 ingresos, con un descenso del 29% frente a los 255 de la semana anterior. También han descendido los ingresos en UCI a 24, frente a los 29 de la semana previa. Sin embargo, las defunciones atribuibles a COVID-19 han aumentado de 35 a 46, lo que puede deberse al ascenso en la incidencia de semanas pasadas cuya repercusión en defunciones es más tardía.

Entre los casos confirmados desde el 11 de mayo, han empeorado los indicadores de gravedad de los casos: el 67% fueron sintomáticos, el 6,4% requirió ingreso hospitalario, 7 de cada mil ingresó en UCI y 9,2 de cada mil falleció a causa del COVID-19. El riesgo de hospitalización entre los casos confirmados de COVID-19 desde el 11 de mayo es apreciable (1,7%) en menores de 5 años, desciende en niños de 5 a 14 años, y aumenta progresivamente en los siguientes grupos de edad. A partir de 65 años la proporción de ingresados alcanzó el 18%, y a partir de los 85 años fue del 30%. Los ingresos en UCI se han producido a partir del grupo de 25 años, y los fallecimientos a partir del de 45 años. Entre los casos confirmados mayores de 85 años fallecieron el 18%.

Como conclusiones, el último Informe Epidemiológico señala que la transmisión y los ingresos por SARS-CoV-2 han descendido notablemente en Navarra, pero las defunciones por COVID-19 todavía siguen aumentando, al ser consecuencia tardía de los aumentos de incidencia en semanas pasadas. Según el Informe, las intervenciones introducidas en las pasadas semanas para reducir los contagios parecen estar siendo efectivas.