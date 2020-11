Almudí: "Una cosa es la eficacia de la vacuna del covid, y otra la efectividad"

La pandemia de covid-19 se mantiene en Castilla y León. Los expertos sanitarios dicen ver por fin un cierto ralentizamiento de la curva de contagios, pero la curva de hospitalizaciones -que lleva unas semanas de retraso con las de contagios- sigue en crecimiento y el número de fallecidos también se ha incrementado, e incluso la consejera de Sanidad admitía este lunes que "subirá aún más".

El doctor José Luis Almudí nos ha acompañado este miércoles para valorar los datos de contagios y los resultados positivos de la vacuna que esta semana presentaba un 90% de eficacia. "Las restricciones son las que se pueden tomar, no tenemos más herramientas. Ahora se ha presentado públicamente los resultados de varias vacunas confeccionadas por varios países y es una satisfacción ver que empieza a verse una luz al final del túnel, porque no nos queda otra solución que esperar una vacuna. Estamos viendo que los casos se han reducido un poco pero la presión hospitalaria está creciendo y es lo que está haciendo que se hayan tomado estas decisiones", cuenta.

Abundando sobre esa situación de la vacuna, el también presidente del Colegio de Médicos de Valladolid especifica que "una cosa es la eficacia y otra la efectividad, que se hace con un porcentaje 'reducido'; 40.000 personas a las que una mitad se le pone la vacuna y otra placebo". "De momento el estudio es de 94 personas. En pruebas de labotario es eficaz, produce inmunidad, pero luego tenemos que comprobar esa efectividad cuando esa vacuna se generaliza su actuación, y ahí podremos ver si se relaciona con la eficacia.

Sobre el pronóstico de un científico de unas Navidades parecidas a lo vivido en verano, y la vuelta de otra ola en los meses de enero y febrero, Almudí admite que "las Navidades pueden ser igual de tranquilas que el verano", pero advierte. "En verano pensamos que no había un mañana y salimos a recuperar el tiempo perdido. Y pasó que la segunda ola se adelantó fruto de excesiva movilidad. Si ahora tomamos la decisión en Navidad de volver a hacer lo que hicimos en verano, nos vamos a ver en la misma situación. Los hechos nos dan la razón, si miramos atrás vemos lo que ha pasado en verano. Si ahora hacemos lo mismo, volveremos a tener el mismo resultado. Nada ha cambiado. El virus sigue siendo el mismo e incluso puede que se haya mutado y tenga más capacidad de transmisión, y de momento no tenemos ni vacuna ni medicación", detalla.

Situación en el centro de salud

Por último, preguntado por la situación de los profesionales del centro de salud, Almudí reconoce que "no ha cambiado". "El déficit continúa igual y no se prevé que se modifique. Estamos haciendo una búsqueda de profesionales que puedan colaborar, y sí tenemos alguna expectativa de algún profesional que pueda reforzar nuestra actividad, pero no es lo suficiente para dar todos los servicios que dábamos. Ha habido un trasvase de profesionales de un ámbito (los médicos de área) hacia médicos interinos que nos permitían garantizar la consultas en los consultorios, pero nosotros no damos solo atención primaria, también continuada -urgencias- y eso lo estamos haciendo supliendo horarios y esforzándonos", sentencia.

En el siguiente audio puede reproducirse la charla al completo.