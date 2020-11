La Rioja aumenta un 15% el gasto público en 2021 para combatir los efectos de la crisis

El Gobierno de La Rioja ha elaborado el segundo Presupuesto de la legislatura, un Presupuesto que avanza en el Acuerdo de Gobierno y que está orientado a la reconstrucción social y económica de La Rioja. Las Cuentas Públicas se han diseñado en un contexto marcado por las consecuencias de la pandemia por Covid-19. Este contexto ha hecho imprescindible llevar a cabo una política presupuestaria completamente diferente, y por ello, se ha implementado una técnica presupuestaria que optimice la utilización de los recursos públicos, el “Presupuesto de Base Cero (PBC)”.

El Presupuesto alcanza los 1.529,45 millones de euros de gasto no financiero. Aplicará políticas expansivas y anticíclicas que tienen como objetivo reforzar las capacidades de lo público y el tejido productivo, es decir, restablecer una economía para la prosperidad y la sociedad de oportunidades para lograr una Comunidad Autónoma más moderna, inteligente, sostenible y competitiva. Por eso crecen las partidas dirigidas a sanidad, educación y servicios sociales y aquellas que afectan al tejido productivo a través del impulso a la industria, el comercio o el turismo.

Se trata de un Presupuesto que busca un progreso colectivo, sin dejar a nadie atrás. Además, está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas. Las Cuentas Públicas responden a los grandes retos de Comunidad, retos que se centran en la sostenibilidad, digitalización, innovación, reto demográfico, lengua, enorregión y el proceso de modernización de la administración pública.

Y, además, este Presupuesto está también perfectamente alineado con las conclusiones de la Comisión de estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra Comunidad. Esta Comisión planteó propuestas en cuatro grandes áreas, y todas tienen reflejo en el Presupuesto:

1. El refuerzo de los Servicios Públicos

2. La reactivación económica

3. El fortalecimiento de los sistemas de protección social

4. La Unión europea y la financiación autonómica

El Gobierno de La Rioja hace un llamamiento a la responsabilidad. El Presupuesto incluye los puntos clave de la Comisión para la recuperación, en la que han participado formaciones políticas, alcaldes, agentes sociales y económicos y expertos. No cabe una enmienda a la totalidad. Esto no es nuevo, ya en los presupuestos de 2009, el PSOE en la oposición renunció a presentar una enmienda a la totalidad por responsabilidad ante una situación durísima de crisis económica. La Rioja no puede perder ni un solo instante, y estos presupuestos son los necesarios para la reconstrucción social y económica de la región.

El Presupuesto incluye la Ley de Medidas Fiscales en la que el Gobierno continúa impulsando una fiscalidad justa, solidaria, moderna y que se ajuste al artículo 31 de la Constitución. Se trata de recaudar de un modo más eficaz para redistribuir mejor. Este Gobierno está convencido de que una mayor justicia fiscal es el primer paso para lograr mayor justicia social y garantizar, de este modo, un futuro mejor.

El Gobierno ha elaborado el Presupuesto para que entre en vigor el próximo 1 de enero.