Rulo: "La pandemia será un caldo de cultivo cuando se estabilicen las tripas"

El compositor Raúl Gutiérrez 'Rulo' ha presentado su primer libro autobiográfico, titulado 'Tres acordes y la verdad', que tiene como coautora a la periodista África Egido y que acaba de salir a la venta. Según sus autores, no se trata de una biografía al uso sino de un relato sobre la conversación que ambos mantuvieron durante el pasado confinamiento debido a la crisis sanitaria, en el que se cuestionan sobre el sentido de la vida, el origen de las pasiones, las aristas del amor, la amistad y "los altibajos del mundo", entre otros temas.

El cantante reconoce que en estos momentos "no apetece cantar", sino "frenar", porque, aunque "arranca alguna canción a la guitarra", no tiene "las tripas" como para componer. "Todo esto va a ser un caldo de cultivo para cuando se me estabilicen las tripas", asegura.

Para Rulo su creación ha sido una "terapia pura" en "tiempos difíciles", un proyecto de "positividad ante algo tan negativo" como la pandemia. Y es que la idea original era realizarlo en lugares emblemáticos para él y su carrera, pero las circunstancias han obligado a que las conversaciones se diesen de manera telemática. "Hemos buceado en la parte bonita", pero también "en lo menos agradable", ha comentado, al tiempo que ha explicado que en la obra también hace una "pequeña radiografía" del mundo de la música.

En la presentación, que ha tenido lugar en el Palacio de Festivales, también ha participado el vicepresidente de Cantabria y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga, que ha destacado la trayectoria del compositor de Reinosa y "la proyección que ha dado de la música de Cantabria fuera de aquí".

Además, el libro acompaña cada capítulo con una banda sonora y recoge fotografías inéditas del archivo privado del compositor, así como una colección de relatos escritos por otros artistas que han dejado huella en la trayectoria musical y personal de Rulo, como Dani Martín, Fito Cabrales, Luz Casal, Yosi Domínguez, Kutxi Romero o Enrique Villareal 'El Drogas', entre otros.

África Egido ha indicado que, además de la historia de Rulo, sus años "en guerra contra el mundo", su centenar de canciones, sus vivencias en carretera, sus reinvenciones y sus dos grandes bandas -La Fuga y Rulo y La Contrabanda-, el lector encontrará un Rulo "más íntimo y familiar", con una "fuerza descomunal" y "determinación".

Raúl Gutiérrez 'Rulo' nació en Reinosa en 1979 y durante 13 años fue el compositor, bajista y frontman de La Fuga. En la actualidad, tiene su propio proyecto musical: Rulo y La Contrabanda. A lo largo de su trayectoria ha publicado 14 discos y más de 150 canciones. En 2019 publicó su décimo cuarto álbum, 'Basado en Hechos Reales', grabado en Los Ángeles con el multigalardonado productor Thom Russo. Además, próximamente verá la luz la reedición del disco, que cuenta con las colaboraciones especiales de Coque Malla, Álvaro Urquijo, Andrés Suárez y Kutxi Romero.

Por su parte, África Egido es periodista con más de 20 años de trayectoria en medios de comunicación. Además de dirigir y presentar cerca de una decena de programas de radio (Protagonistas, Hábitat Madrid, Compañeros de viaje, entre otros) ha sido durante diez años editora de la revista Rock Estatal, colaboradora en varios medios de Vocento y hoy en la revista Efe Eme. En la actualidad, compatibiliza estas colaboraciones con la codirección de la productora de podcast Labsonoro, la creación de audioficciones y su trabajo como guionista de audiodescripciones de cine, labor por la que recibió en 2019 el premio de la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España.