El TSJC rechaza suspender cautelarmente las restricciones a la hostelería

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado la petición de la Asociación Empresarial de Hostelería de suspender cautelarmente la aplicación de las restricciones sanitarias, a la vista de los datos de la evolución de la pandemia.



Esas restricciones, establecidas en la resolución publicada por el Gobierno regional el 6 de noviembre, suponen el cierre del interior de los locales de hostelería para el consumo, aunque se permite la venta de comida para llevar.



Según un auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, los informes del Gobierno de Cantabria "avalan el riesgo que la no adopción de medidas limitativas de derechos, como la libertad empresarial y otros en juego, supondría para los interesas generales.



Alude concretamente al "interés general sanitario, la funcionalidad del sistema público de salud, el derecho a la salud de las personas y su derecho a la vida".



El tribunal se basa en un informe fechado este lunes, día 9, sobre la situación asistencial en el Servicio Cántabro de Salud, en el que se prevé "una tendencia alcista" en la evolución de la pandemia, "lo que hace presuponer un aumento de la presión asistencial en hospitalización convencional y UCI en las próximas semanas", señala.



Según explica, un informe anterior, del día 4, avala la inclusión de Cantabria en el nivel 3 de alerta y las cifras barajadas para la adopción de medidas, entre ellas el cierre de los interiores de los establecimientos hosteleros.



La Sala añade, sin embargo, que "ahondar en la proporcionalidad" de las medidas previstas para ese nivel de alerta "carece de sentido desde el momento en el que los informes actualizados revelan su superación al alza dejando obsoletos los anteriores para situarnos en un posible nivel de alerta 4".



Recuerda también que la eficacia de estas medidas es de 14 días naturales y su prorroga precisaría una nueva actuación administrativa que analizara las cifras y la evolución para su justificación.



Respecto a los perjuicios de esta medida para el sector, precisa al igual que otras resoluciones anteriores, que su reparabilidad no consiste solo en los derivados de la ejecución de la resolución impugnada, sino también en las compensaciones, ayudas y medidas que pueda establecer el Estado y la comunidad autónoma.



El tribunal decide no imponer costas al recurrente, ante "la existencia de decisiones judiciales de otros Tribunales Superiores que difieren de la visión y planteamiento del presente auto en cuestiones similares, unido a la dificultad que presenta la ponderación de intereses en el estudio de las medidas que se adoptan en esta insólita situación, caracterizada, además de por su dramática gravedad, por la incertidumbre y la urgencia".



La Asociación de Hostelería pedía, además de la suspensión cautelar, que se dictara la nulidad de esas restricciones sanitarias, que el sector ve "desproporcionadas".



El auto podrá ser impugnado mediante un recurso de reposición ante el TSJ en un plazo de cinco días.