El traslado de una Virgen de Valdepeñas que podría salir muy caro

La Cadena SER de Valdepeñas puede adelantar que la Policía Local de la ciudad del vino ha abierto un expediente sancionador al Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia por la realización de un desfile procesional el pasado 11 de octubre.

En este sentido, este desfile procesional formaba parte de los actos programados para la jornada de puertas abiertas de una de las capillas de la Iglesia del Cristo de Valdepeñas, tras la rehabilitación que había sufrido. De hecho, este mismo templo fue noticia, con anterioridad, por el sermón del sacerdote, Emilio Montes, quién "tiraba de las orejas" a los feligreses menos generosos.

Sin embargo, en este caso, este desfile procesional se había publicitado, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales de esta Hermandad, semanas atrás y formaba parte de esos actos programados durante aquel fin de semana de la Hispanidad. No obstante, según ha podido conocer SER Valdepeñas, durante la celebración de este traslado de una de las vírgenes al templo, agentes de la Policía Local se personaron y pidieron que se cancelara este evento, puesto que la localidad se encontraba con medidas de nivel 2 contra la covid-19. Todo ello, según la versión de los agentes, porque no contaban con la debida autorización para desarrollar dicho acto.

Con ello, según los propios agentes allí presentes, el Hermano Mayor de esta Hermandad se negó a disolver dicho desfile procesional. Un desfile que, según estos mismos agentes, contaba con la participación de unas 70 personas, a las que había que sumar los viandantes que se encontraban en los alrededores y en las calles adyacentes.

Asimismo, en el perceptivo informe de la Policía Local, según ha confirmado SER Valdepeñas, se recoge, también, una infracción de desobediencia a la autoridad, tras hacer caso omiso a las pautas dadas por los propios agentes. Por ello, esta Hermandad, con su Hermano mayor al frente, se podría enfrentar a una multa que va desde los 601 a 30.000 euros, en función de la gravedad de los hechos. Una sanción, cuya cuantía, deberá de decidir el propio Ayuntamiento de Valdepeñas, puesto que no se trata de una multa a consecuencia del Estado de Alarma. Todo ello, porque se ampara en las medidas especiales de la autoridad sanitaria y, además, cuando se celebraba esta procesión, el pasado 11 de octubre, no estaba activo dicho Estado de Alarma.

Por su parte, SER Valdepeñas ha contactado con la Hermandad que no considera oportuno realizar declaraciones, puesto que aseguran que, aún, no han recibido confirmación oficial por escrito de esta propuesta de sanción. No obstante, estas mismas fuentes han subrayado que el propio consistorio estaba informado por escrito del evento y que no era una procesión, sino un traslado de una imagen religiosa por necesidad ante la inauguración del Templo al día siguiente. Una circunstancia que, también, se hacía constar en la programación de actos de esa inauguración.

Finalmente, todo hace indicar que este procedimiento sancionador seguirá su curso, después de que se haya intentado paralizar a través de la presentación de diferentes recursos, tal y como se establece en este expediente. Con ello, la sanción que se derive de este expediente será en función de una infracción grave que está prevista y tipificada en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. En concreto, este expediente se sustenta en su artículo 36.6.