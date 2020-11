Villalba: "no nos gusta, pero tampoco vamos a poner ningún traspiés"

El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, asegura que los socialistas esperaban “desde el minuto uno” el acuerdo de gobernabilidad alcanzado por Coalición Canaria y la Plataforma del Municipio de Haría, “todos los caminos conducían a esa alianza”, afirma.

“Nosotros quisimos aprovechar, en el buen sentido, la oportunidad que se nos daba en ese momento de iniciar una legislatura pero éramos conscientes de que en cualquier momento esa alianza se iba a producir. Lo que hicimos fue mantener la alcaldía lo máximo posible para poder desarrollar las políticas que nosotros estimamos que eran necesarias en un Ayuntamiento que llevaba ya mucho tiempo en una obsolescencia total”, ha explicado Villalba en los micrófonos de SER Lanzarote.

Respecto a la moción de censura registrada este lunes por CC y la PMH, Villalba afirma que nunca se planteó dimitir para evitarla, ya que “la población está lo suficientemente desvinculada de la parte política como para seguir utilizando artimañas para seguir intentando mantener una alcaldía”.

En este sentido, asegura que “la responsabilidad política con la que yo asumí esta alcaldía no era para eso, lo hemos demostrado desde el minuto uno y lo seguiremos demostrando hasta que nos vayamos. Hay que darle honorabilidad a la política y lo hemos intentado, y ese tipo de artimañas que sabíamos que se podían hacer no las íbamos a utilizar nunca”.

Además, descarta cualquier tipo de movimiento por parte del PSOE de cara al debate de la moción de censura que se celebrará en los próximos días. “Nosotros no esperamos nada nuevo en esa moción de censura. El debate, por lo menos por nuestra parte, va a ser muy sencillo y muy corto. No tenemos absolutamente nada que reprochar a una herramienta democrática como es una moción de censura, que en este caso los perjudicados somos nosotros, no gusta, eso es evidente, pero tampoco vamos a poner ningún traspiés, ni vamos a estar hasta el último minuto intentando convencer a ningún concejal con esas artimañas políticas que desde luego están lejos de mi espectro político. No creo que vaya a suceder nada de lo que ya creemos que va a suceder”.

Negociaciones y estabilidad política

En cuanto a las negociaciones que CC estableció también con el PSOE para intentar alcanzar un acuerdo la semana anterior, el aún Alcalde de Haría asegura que “la conversación fue bastante corta. Sabíamos de antemano lo que ya tenían arreglado. Era un simple paripé para intentar quedar bien. Pero éramos conscientes de que el acuerdo lo tenían más que cerrado. No tenemos ningún tipo de rencor, es una herramienta democrática que en este caso utilizan en nuestra contra, y hay que aceptarla como tal. Contentos no es que estemos, evidentemente, pero sí que nos vamos con la cabeza bien alta de haber hecho un trabajo exquisito, una modernización total del Ayuntamiento, de todos y cada uno de sus servicios, y dándole una calidad distinta a la política municipal y de la isla”.

Respecto al futuro de la gestión política en el municipio norteño, Villaba espera que haya estabilidad con el acuerdo alcanzado por las otras dos formaciones con representación en la Corporación local.

“Lo deseamos realmente. Por encima del interés partidista, la realidad es que lo que interesa al municipio de Haría es que haya estabilidad y que ese gobierno funcione. Nosotros estaremos desde la oposición intentando ayudar para que el gobierno funcione y a fiscalizar las cuestiones que no se hagan bien. Como hariano que soy lo único que deseo es que eso funcione”, explica.

Ejes del acuerdo entre CC y PSOE

Los ejes de actuación bajo los cuales se planteó en su momento el pacto de gobierno entre CC y PSOE pasaban por el diálogo y consenso en temas estratégicos para Haría como la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, la resolución definitiva del conflicto judicial de la Cueva de los Verdes, y los Presupuestos Generales de la institución, todos ellos cumplidos, asegura Villalba.

“Desde el Plan General que después de muchísimos años hemos iniciado el procedimiento para modificarlo en el Casco de Haría, que íbamos a seguir haciendo modificaciones puntuales, los Presupuestos igual, y con el tema de la Cueva hemos resuelto la parte que faltaba que no resolvía el anterior convenio que era la indemnización por daños y perjuicios que condenaba al Cabildo a pagar el 100% de las entradas. Nosotros hemos cumplido estrictamente con lo que nos planteamos en esa firma de acuerdo de gobierno, lo hemos cumplido a rajatabla”.

No obstante, admite que en cuanto a la resolución del conflicto de la Cueva de los Verdes, “éramos conscientes de que el día que llegara el diálogo para resolver esa parte del convenio pues evidentemente iba a suceder esto. Sabíamos que ese día finalizaba nuestra alcaldía, lo teníamos más que claro. Hemos dejado en nuestras arcas municipales casi 13 millones de euros que esperamos se gestionen de la mejor manera posible”.

Convenio de la Cueva de los Verdes

Respecto a la posibilidad de realizar algún tipo de acción frente a la adenda al convenio de la Cueva de los Verdes, o incluso el propio convenio, Villalba asegura que “según la información que nosotros tenemos por parte de la Intervención del Ayuntamiento y de la Secretaría es muy complicado una vez que el Cabildo apruebe este sábado en Pleno el convenio, y se ratificará su firma lunes o martes, se procederá a la homologación en el Juzgado y eso va a ser muy complicado. Teniendo en cuenta los nuevos actores que van a tratar de revolver todo lo posible, pues evidentemente sí”.

También ha tenido palabras para la edil de CC que decidió quedarse en el gobierno desoyendo las directrices de su partido, Soraya Brito, afirmando que “ella nunca iba a estar de acuerdo en una moción de censura en la que estuviera Pepe Torres, porque además ella conjuntamente con más personas de esa formación vinieron hace cinco años, en 2015 a presentarse en unas elecciones para desbancar de la alcaldía precisamente a este señor. Creo que la profesionalidad y los valores que ha demostrado han sido dignos de admiración, porque era consciente de lo que iba a suceder”.