Marc Roca al 'Què t'hi Jugues!': "Estic al millor lloc on podria estar, al millor equip d'Europa"

Marc Roca parla als micròfons de la mateixa manera que juga al camp. Amb cautela, sense estridències, fent passades curtes, però amb un ull sempre atalaiant l’horitzó. Per això, aquest matí, al Què T’hi Jugues, no s’ha cansat de repetir que cal anar partit a partit, acotant els objectius, però també ha reconegut que li “encantaria anar als Jocs Olímpics” que es celebraran aquest estiu a Tokio si la situació epidemiològica ho permet.

El migcampista català ha rememorat l’Europeu sots-21 on van vèncer a Alemanya a la final i van aconseguir el bitllet pel Japó. “Tant de bo tingui l’oportunitat d’anar-hi”, ha confessat. El triomf amb la selecció va un preludi gloriós d’una temporada que no va acabar massa bé ni per ell ni per l’Espanyol: “va ser un moment molt dur per tots els pericos, però penso que tot passa per alguna cosa. A vegades cal fer una passa enrere per fer-ne dues endavant”.

Ara, des de la llunyania, Roca contempla com l’equip de la seva vida intenta agafar aquesta embranzida, mentre ell també intenta fer-ho a Munich: “estic al millor lloc on puc estar, al millor equip. Toca treballar molt, intentar-se adaptar i tot anirà arribant”. I sap on té els marges de millora. “He de guanyar una mica d’intensitat i agressivitat”.

Conscient que ha arribat per reforçar el mig del camp, té clar que haurà de bregar per guanyar-se un lloc a l’onze. Ara bé, la lesió de Kimmich contra el Dortmund li podria obrir una escletxa. “Desitjo que es recuperi el més ràpid possible perquè és un jugador molt important, jo estic treballant per estar preparat per ajudar l’equip quan ho necessiti”.

La competència és dura en un equip que la darrera temporada es va proclamar campió d’Europa amb suficiència i que compta amb un rosari d’estrelles. D’entre tantes, en destaca una: “tots són increïbles, però a mi m’encanta Muller. És súper intel·ligent; com juga, com es mou, la seva mentalitat...” Un Muller, precisament, que ha caigut d’una selecció alemanya que ahir va perdre amb estrèpit contra Espanya. “Low està fent un canvi generacional”, considera Roca.

Ara el Bayern aspira a revalidar la Champions, però prima la prudència. “És molt d’hora per pensar si ets favorit o no per guanyar. D’aquí al març poden passar moltes coses i ens intentem centrar en cada partit”. Ara bé, Roca té clar que, segons ell, són “el millor equip d’Europa”. Ho van ser segur, almenys, la temporada passada, amb el 2-8 al Barça com a màxim exponent del seu domini, però el migcampista assegura que d’això ja no en parlen a Munich. “No tenim temps per pensar en coses passades, ens centrem en el dia a dia i en treballar a tope”.

Contra el Barça, el Bayern va imposar un ritme de joc frenètic que va deixar exhausts als blaugranes. Roca reconeix que aquí resideix una de les diferències en les filosofies del futbol d’Espanya, “on el joc és més posicional, més tàctic”, i Alemanya, on “si tens l’oportunitat, ataques”, però matisa que el joc del Bayern té més profunditat: “molts cops volem tenir la pilota i ser superiors a través del joc”.