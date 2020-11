Moi Gómez estará dos semanas de baja por una lesión en los isquiotibiales

El centrocampista del Villarreal Moi Gómez estará un mínimo de dos semanas de baja debido a una rotura fibrilar en los isquiotibiales de la pierna derecha, como han confirmado las pruebas médicas a las que fue sometido este lunes.



Aunque desde los servicios médicos no dieron el tiempo aproximado de baja, sí que lo hizo el técnico Unai Emery tras el partido con la Real Sociedad, al avanzar que el futbolista estaría dos semanas fuera del equipo.



Moi Gómez ya notó molestias tras el partido con el Real Madrid de la semana pasada, por lo que no viajó a Israel, y tampoco jugó en San Sebastián, por lo que tras no desaparecer en estos días pasados las molestias obligaron a realizar más pruebas para ver su alcance.



A esta baja se puede sumar la del delantero colombiano Carlos Bacca, que se retiró al descanso en el partido frente a la Real Sociedad, tras sufrir unos problemas musculares de los que se espera que en breve se den a conocer los resultados de las pruebas médicas a la que también ha sido sometido el atacante suramericano.