"LeBron James té un extra sobre Michael Jordan perquè s'implica en la lluita per la igualtat de les persones"

Craig Hodges va jugar 10 anys a l'NBA i sobretot destaquen les 4 temporades amb els Chicago Bulls, on va guanyar 2 títols (1991 i 1992) sent company de Michael Jordan. A més, va guanyar 3 concursos de triples i la seva carrera va estar marcada per la forta implicació social per defensar els interessos de les persones negres. Hi ha directius NBA que diuen que les seves reivindicacions el van fer fora de la lliga. Actualment viu a Califòrnia, on treballa amb la seva fundació (Hodge on Hoops) per ajudar aquells que ho necessiten. Ex jugador i activista, aquesta és la conversa que el “Què t’hi jugues” ha tingut amb Craig Hodges.

P: Com estàs, Craig? A Espanya s’ha tornat a parlar de la teva carrera gràcies al llibre que vas escriure fa uns anys i que ara ens ha arribat (Tiro de larga distancia, Editorial Capitán Swing). Explica’ns per què aquest llibre.

Era una de les coses que volia fer. Explicar la meva història, la visita a la Casa Blanca, el campionats amb els Chicago Bulls i la lluita pels drets civils. Ara amb la implicació dels jugadors al Black Lives Matter és un bon moment per tornar a parlar del llibre més enllà del bàsquet i que es parli de justícia social.

Llegint el teu llibre un se n’adona que la lluita per la igualtat i pels drets civils han estat peces clau a la teva vida. Quan tu jugaves aquesta implicació no era habitual entre els jugadors de l’NBA però ara els temps han canviat. Què sents quan veus que els jugadors ara sí que s’impliquen?

És magnífic veure com els jugadors actuals són conscients i s’impliquen amb els problemes socials i la denúncia de la brutalitat policial, perquè a ells també els afecta. Els jugadors tenen una plataforma com és l’NBA per denunciar aquestes desigualtats i la desmesura amb la que actuen els policies contra alguns col·lectius.

Tenen l’oportunitat de amb el seu nom ajudar a la societat, fer donacions econòmiques, crear llocs de treball. Tot ajuda. I a més ara amb les xarxes socials, on tot arriba més lluny com veiem amb el Black Lives Matter o la situació de Colin Kapernick.

Al 1991 durant les finals entre els Lakers i els Chicago Bulls, vas intentar boicotejar el primer partit després de la brutal reacció policial contra Rodney King. Aquest any hem vist com els jugadors aturaven els playoffs després del tiroteig que va patir Jacob Blake a mans de la policia. Per què creus que ara els jugadors alcen la veu contra les injustícies i abans no ho feien?

La manera d’actuar de la gent i l’esperit que hi ha al món és molt diferent al de fa 30 anys. Ara els jugadors no volen formar part d’un sistema on hi ha moltes injustícies i per això ho denuncien. Però ja no només parlem de jugadors negres, també s’han implicat els jugadors blancs i gent d’altres esports com els futbolistes. Fa 30 anys anys era molt diferent i no tots s’atrevien a parlar perquè posaven per davant l’estabilitat econòmica.

Què n’opines del Black Lives Matter?

Quan Colin Kaepernick es va agenollar per protestar per la brutalitat policial, algunes persones van dir que era perquè anava contra la bandera dels Estats Units i el patriotisme. És un bon altaveu. Amb el moviment tenim presencia als grans mitjans per parlar de com ho viu el nostre col·lectiu i donar la nostra opinió davant els fets que estan passant.

Quan vas visitar la Casa Blanca al 1991 vas entregar al president Bush una carta parlant de la teva cultura, a més de vestir un uniforme africà típic. Creus que ara seria possible? A quin jugador veus més valent per fer-ho?

Potser LeBron James, tot i que ara no es tracta de ser o no valent. Els temps han canviat i quan jo vaig anar així vestit, no era ni tan sols una protesta. Era una manera de mostrar-li al president la nostra cultura i els valors amb els que havia crescut i per això li vaig donar una carta. Per mi no va ser tan important com va ser-ho per la resta de la gent. Ara alguns jugadors renuncien a anar a la Casa Blanca quan guanyen, però crec que hi haurien d’anar-hi i dir la seva davant de tothom. Com va dir Martin Luther King, al final hem de lluitar pel que és millor per a la nostra gent.

Els Estats Units són un dels països del món on el racisme està present, tot i que és evident que és un problema global. Imagino que estaràs satisfet amb l’arribada de Joe Biden i la sortida de Donald Trump.

La situació del nostre col·lectiu als Estats Units és la que és. Cada 4 anys hem d’escollir el menys dolent dels dos diables als que podem votar. Joe Biden no és precisament un gran amic de les persones negres. Per mi no necessitem ni a un ni a l’altre. El meu objectiu és treballar per la meva comunitat, crear programes útils i donar-los informació econòmica que ens permeti fer coses per a nosaltres.

Durant aquest any marcat per la pandèmia, el documental “The Last Dance” ha causat furor a tot el món. Tot i ser una peça fonamental a dos dels anells dels Chicago Bulls, no surts entrevistat. T’ha molestat?

És divertit. M’encanta que la gent tingués un entreteniment per desconnectar una mica de la Covid i del confinament a casa. Era una producció feta per Michael Jordan per explicar la vida de Michael Jordan. És un esport d’equip i jo vaig ser un bon company. No em molesta que no m’entrevistés tot i que vaig sortir bastant a les imatges. He parlat amb companys sobre el tema i per mi és un reconeixement no sortir-hi perquè defensava la meva comunitat i la meva gent.

P: Com era la teva relació amb Michael Jordan? Com a esportista podem tenir una imatge seva però com era a nivell personal?

Jordan és un gran tipus. Jo diferencio l’Air Jordan del Michael. Ell és una marca mundial i vetlla pels seus interessos. I en el seu cas té un gran poder econòmic i per això no es mulla en alguns temes. Però com a persona, Jordan és un bon tio.

Michael Jordan era una de les icones mundials, un ídol. Creus que s’hauria mullat més durant la seva època com a jugador defensant els interessos de la comunitat negra? Però només ell, també Magic Johnson, Charles Barkley...

En aquella època ningú volia parlar dels problemes de la nostra comunitat perquè hagués tingut una gran repercussió econòmica. Ells tenien molta força però respecto que no es volguessin implicar. Ara vivim en una generació que es mullen i que tenen l’impacte que han de tenir sobre la gent. Al 1991 necessitàvem algú que anés a la Casa Blanca i digues: “Ei, estem aquí, existim”. Hem de lluitar pels nostres drets però també ser conscients que el govern no ens ajudarà sempre i que hem de ser capaços de resoldre els problemes que tenim nosaltres mateixos.

La implicació política ara és important a l’NBA i de fet els jugadors han enviat missatges dient a la població que votessin. A la teva època però, estava mal vist. Alguns ex directius diuen que aquesta implicació et va costar el lloc a l’NBA. Te’n penedeixes?

De cap de les maneres. No me’n penedeixo per a res. Vaig ser educat no només per lluitar pels drets civils, sinó pels drets humans. Vaig tenir la sort de ser esportista professional, i tenir aquesta plataforma va ser positiu. Mai me n’he penedit d’actuar d’aquesta manera. He crescut molt com a persona i tenir impacte en les futures generacions era part del que volia aconseguir.

LeBron James és un dels jugadors actuals més involucrats en la lluita per la igualtat. Sent Jordan i James dues superestrelles, és la imatge que projecten fora de la pista la gran diferència entre els dos?

Sí, però ho torno a dir. Els temps han canviat molt. LeBron viu a l’era dels canvis, I als 90, no hi havia moviments que lluitèssin pels drets civils i humans. Per això LeBron té un extra sobre Jordan, perquè ell s’implica en la lluita per la igualtat i no el preocupa el que pugui passar després.

Qui és el millor jugador de la història?

Bill Russell, ningú ha guanyat més que ell. El que guanya més, és el millor, oi? Molts jugadors han canviat el joc, depèn del moment. Julius Erving va ser el millor del seu temps, també Kareem Abdul Jabbar. Ara hi ha el debat entre Jordan i LeBron perquè són dos atletes superdotats. És un gran tema de conversa perquè cadascú en tria un de diferent.

I qui seria el millor triplista de tots els temps? Tu estaries a la lluita.

És el que deia. Cadascú en tindrà un de preferit però personalment no crec que ningú em pogués guanyar. No em preocupa dir-ho tan clar. Hi ha estadístiques de tot el que vaig fer. Pots mirar números del que vaig aconseguir als registres històrics, els concursos de triples que vaig guanyar, el número de triples que vaig ficar, el percentatge d’encert, com jugava als playoffs. Crec que ho tinc tot perquè se m’hi consideri.

Tu coneixes molt bé a Phil Jackson. El vas tenir d’entrenador als Chicago Bulls i vas treballar amb ell com a ajudant als Lakers. Tothom que ha estat amb ell diu que és especial, per què?

Crec que és perquè és el millor gestor de persones amb el que he treballat mai. I t’ho dirà molta gent que va estar amb ell. Phil Jackson és una gran persona, et parlava d’home a home, et motivava per trobar la millor versió teva. No buscava mai la confrontació ni impressionar-te amb la seva manera de fer. Tots anàvem a una buscant el mateix objectiu. Amb ell sempre hi havia bon ambient, era una persona pacífica. Sempre tenia les paraules correctes, no només pensava en els partits i en com jugar. Crec que tots els que han treballat amb Jackson et diran que han tingut una millora professional i personal gràcies a ell.

P: I la darrera. Quin és el millor equip amb el que has jugat?

Home... L’equip que tenia a Milwaukee era molt bo però el de Chicago amb Michael Jordan, Scottie Pippen, Horace Grant i Bill Cartwright. Va ser un somni jugar amb ells, era molt fàcil jugar-hi.