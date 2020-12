El Villarreal quiere certificar la clasificación europea en Turquía

El Villarreal CF y Sivasspor juegan este jueves en Turquía un partido clave para el futuro del grupo I de la Liga Europa, ya que de lo que suceda en este partido -que los locales afrontan con numerosas bajas por contagiados de COVID-19- y en el del Qarabag-Maccabi podría quedar resuelta la clasificación final a falta de una jornada.



Para el Villarreal no es un partido vital, ya que ganando, empatando e incluso perdiendo, sus opciones de clasificación son muy altas. Una victoria les asegura la primera plaza, mientras que un empate e incluso una derrota por la mínima les clasifica como segundos y con opciones de ser primeros en el último partido, ya que ganando en la última jornada de locales al Qarabag se clasificarían como líderes.



Por su lado el Sivasspor necesita ganar este partido para meterse en la pelea por las plazas europeas, ya que de perder y ganar el Maccabi quedarían descartados de forma definitiva. Cabe recordar que el Maccabi juega esta jornada contra el Qarabag, que no han ganado ni un partido y está ya descartado.



Sin embargo, el conjunto turco afronta muy debilitado este vital choque debido a varias bajas de jugadores por positivos de coronavirus. El club anunció este martes que dos jugadores más han dado positivo, aunque no se ha revelado su identidad, que se sumarían a otros casos de contagio anteriores. En el último encuentro de la Liga de Europea del pasado jueves contra el Qarabag el Sivasspor contó con ocho bajas de jugadores por coronavirus.



Por el momento se desconoce el total de jugadores contagiados porque el club no ha anunciado el número de futbolistas que podrán saltar mañana al terreno de juego. En el entrenamiento de esta mañana participaron el centrocampista francés Fayçal Fajr y el lateral izquierdo Ziya Erdal, que se perdieron las últimas jornadas por coronavirus, aunque no se ha confirmado que jugarán mañana.



El entrenador Riza Çalimbay, achacó también las dificultades del equipo en esta temporada al solapamiento entre jornadas de la Liga Europa y la competición nacional, que en esta temporada 2020-2021 cuenta con tres equipos más en la liga, de 18 a 21 clubes, y por lo tanto más partidos.



Por su parte, el Villarreal llega a este partido con una de las mejores rachas de resultados de los últimos años, ya que suman doce partidos sin perder. Aunque es verdad que en los tres últimos partidos no han podido ganar, ya que han sumado dos empates con Real Madrid de local, y los empates con Real Sociedad y Maccabi como visitantes.



En el capítulo de bajas, Emery no podrá contar con los lesionados Carlos Bacca, Moi Gómez y Paco Alcácer, lo que deja al equipo sin dos de sus cuatro delanteros. Estas ausencias abren las puertas de la titularidad al joven Fer Niño, que es el tercer delantero referente en la plantilla.



Respecto al posible once, la idea del técnico parece que seguirá siendo la de apostar por las amplias rotaciones y dando minutos a los jugadores con menos minutos en las competiciçon doméstica.



Alineaciones probables:



Sivasspor:Mamadou Samassa; Robin Yalçin, Aaron Appindangoyé, Caner Osmanpasa, Baris Yardimci; Yasin Öztekin, Claudemir, Isaac Cofie, Max Gradel; Arouna Koné; Olarenwaju Kayode



Villarreal CF: Rulli, Peña, Foyth, Funes Mori, Pedraza; Iborra, Coquelin, Baena; Chukwueze, Kubo, Niño



Árbitro: Duje Strukan (Croacia).



Estadio: Yeni 4 Eylül de Sivas



Horario: 18:55 horas.