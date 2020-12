Goleada al colista para salir del descenso

El Castellón dio un golpe de efecto al sumar tres puntos ante un rival directo como es el Albacete con un 3-0 que le permite abandonar la zona de descenso y que deja al equipo manchego en la última posición en el encuentro del debut de Alejandro Menéndez, su tercer técnico de la temporada.



El partido llegó equilibrado y con un ajustado 1-0 a su tramo final, en el que dos goles de Zlatanovic, que acababa de salir al terreno de juego sentenciaron el choque.



El Albacete salió dispuesto a hacerse con la iniciativa y no dudó en buscar la portería local. La primera ocasión la tuvo con apenas 20 segundos de juego. Tras un desajuste defensivo, Manu Fuster dejó el balón en la frontal del área, para que el disparo Álvaro Peña se fuera ajustado al poste derecho de la meta de Álvaro Campos.



El Castellón trataba de hacerse con el control del balón pero no lograba superar la línea de presión de un Albacete que dispondría nuevamente de una ocasión mediante Álvaro Jiménez, pero su lanzamiento acabó en córner al desviarlo el portero albinegro.



En un centro desde la izquierda, David Cubillas era objeto de penalti al empujarle el central Gorosito con las manos sobre la cara. Marc Mateu hizo el 1-0.



Pudo tener su oportunidad el Albacete si Hernández Maeso hubiera señalado un penalti de Satrústegui sobre Fuster, aunque no consideró punible la acción en el salto del lateral.



La setencia del Castellón llegó con un balón en largo desde la frontal del área propia que llegó al recién incorporado Zlatanovic que con dos toques marcaría un golazo. El primero para deshacerse de los dos centrales manchegos y el segundo para enviar un lanzamiento desde 20 metros que acabó en el interior de la portería visitante.



Aún tendría tiempo en el minuto 90 de marcar el tercero Zlatanovic cuando el Albacete ya jugaba en inferrioridad.