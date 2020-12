Osasuna agrava su mala racha en Valladolid

Osasuna se complica la vida en el campo de un rival directo como el Valladolid. Los rojillos, capaces de remontar en la primera parte el tempranero gol pucelano, dejaron escapar en la segunda parte un partido que les complica la vida. Errores individuales y falta de reacción unido a polémicas arbitrales hacen que se aumente a 6 las jornadas sin ganar. Quinta derrota la de Valladolid en los últimos seis partidos y encima ante un teórico adversario en la lucha por la permanencia. Un punto de dieciocho posibles para ocupar por segunda semana consecutiva puestos de descenso directo.

La visita a Valladolid se contemplaba como una oportunidad para resurgir en el osasunismo. Uno de esos campos talismán donde solo una derrota empataba las últimas once visitas con hasta cinco victorias y cinco empates. Encima enfrente un teórico rival directo en la lucha por la permanencia ocupando también puestos de descenso. Para más inri, un gol tempranero, ante la pasividad defensiva rojilla, adelantaba al Valladolid. Curiosamente Weissman, el fichaje más caro de la historia del equipo pucelano, que todavía no había marcado un solo gol en la liga, se estrenaba precisamente ante Osasuna. Si la semana pasada se resucitaba a Borja Iglesias con el Betis ahora le tocaba al israelí.

Pese a unos minutos en estado de shock tras el gol pucelano, Osasuna reaccionaba y tras un primer aviso de Budimir, el delantero croata cabeceaba al fondo de la red un excelente servicio de Oier. Pese al empate, los rojillos siguieron a la carga y Torres aprovechando un balón suelo en el área, marcaba el 1-2 para adelantar a Osasuna antes del descanso. Incluso pudo ampliar la renta con el tiempo cumplido. Una acción de Calleri, con mano includa de un defensa pucelano que ni el ábritro ni el VAR consideraron punible, mientras el remate de Budimir casi sin querer con la cara se la encontró Masip para evitar el tercero.

Lástima el descanso que llegaba en el mejor momento de Osasuna con el Valladolid contra las cuerdas. Las tornas cambiaron por completo en la reanudación. Un error de Sergio Herrera en una salida a destiempo provocaba el empate de penalti de Orellana. El guardameta rojillo se desquitaba de fallo en el gol salvando otro ante Marcos André con una buena parada. Nada podía hacer el burgalés ante Weissman de nuevo ahora de cabeza solo en el segundo palo que hacía el 3-1 a un cuarto de hora para el final.

Tardó en reaccionar Jagoba Arrasate que hasta el minuto 83 no introdujo los primeros cambios. Un tercer delantero Enric Gallego para acompañar a Budimir y Calleri mientras Darko trataba de oxigenar el centro del campo sustituyendo a los dos laterales, Nacho Vidal y Juan Cruz. Justo antes del descuento Barja e Iñigo Pérez entraban por Oier y Rubén García. La idea era clara: colgar balones a los tres delanteros centros pero no hubo acierto con un protagonista, Calleri. El argentino disfrutó de hasta tres opciones de poder puntuar pero no hubo forma.

Sexta jornada consecutiva sin ganar, un punto sumado de dieciocho posibles, que mantienen a Osasuna en puestos de descenso directo y más tras perder en el campo de un rival directo como el Valladolid. La reacción que se pedía en Pucela no llegó con lo que se complica un poquito más la situación aunque sin olvidar que todavía estamos a mediados de diciembre. Ahora toca la Copa el martes en la Cartuja ante un rival de categoría regional como el Tomares antes de recibir en el Sadar al Villarreal.