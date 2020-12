Interinos de la Administración amenazan con huelga indefinida

La Plataforma de Temporales de Navarra ha reivindicado la fijeza laboral para aquellos interinos "en fraude de ley" y la paralización de las oposiciones en las que se oferten las plazas ocupadas por trabajadores "en supuesto abuso de contratación". Luis Mozas, miembro de la plataforma, ha declarado que no se descarta una huelga a nivel estatal: "Hemos empezado con concentraciones, pero estamos valorando huelgas indefinidas. Si hace falta, paralizaremos la Administración pública", en declaraciones a Cadena SER

Una veintena de representantes de esta plataforma, de reciente creación, se ha concentrado este sábado en la parte trasera del Parlamento de Navarra para protestar por la situación de los interinos de larga duración. Una movilización que se ha producido también en otras ciudades del país como Madrid, Valladolid, Zaragoza, Huesca, Teruel y Tenerife.

Una representante de la plataforma ha explicado que España viene incumpliendo desde hace 20 años la Directiva de la Unión Europea 1999/70/CE, al no trasponerla a la normativa estatal. Lo que ha provocado "un abuso de la contratación temporal porque han incumplido leyes españolas y europeas, y no han puesto todavía herramientas para poder compensarnos".

En un comunicado, han indicado que "Europa dice que no es legal lo que España ha hecho con los interinos" y que "son víctimas y que hay que compensarlas por la situación laboral y social que han sufrido durante tantos años". Al no existir esta indemnización por no trasponer la directiva europea, "la única solución que queda" es "haciendo fijo al que ha sufrido esa ilegalidad".

Al no adaptar la legislación ni "estabilizarles en sus puestos de trabajo", estos trabajadores temporales están acudiendo a los tribunales "pero los resultados son totalmente dispares dependiendo del tribunal al que llegue la demanda".

Por otro lado, la representante de la plataforma ha criticado que la Administración "está sacando de repente muchísimas oposiciones abiertas, que ya ha dicho Europa que no es la solución porque el resultado es incierto y competimos gente que estamos en fraude y gente que no lo está". "Lo que está pasando en muchos sitios es que esta gente que lleva trabajando muchos años, que ahora tiene cargas familiares, se está enfrentando a una oposición puramente memorística, compitiendo con gente joven que tiene mucho tiempo para prepararla, y se están viendo en la calle", ha señalado.

Asimismo, ha destacado que "ahora mismo hay muchos funcionarios que están a punto de jubilarse" y que en algunas Administraciones "hay unos porcentajes altísimos de interinos que llevamos muchos años trabajando, ya tenemos experiencia, y muchos de nosotros hemos aprobado una oposición" aunque "nos quedamos sin plaza". Ha reprochado que "en diez años no han sacado nuevas oposiciones" bajo el argumento de que "había crisis" y "ahora que la crisis es mayor, de repente sacan muchísimas oposiciones".

Así, esta plataforma ha reivindicado que "hasta que haya una investigación para saber de verdad qué vacantes están en fraude de ley y cuáles no, no salgan esas vacantes a oposición". Y, por otro lado, "que se haga justicia con la gente y se aplique la directiva europea".