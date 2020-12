Viajar por todo Aragón, desde el 21

Los aragoneses podremos movernos libremente por el territorio desde el proximo 21 de diciembre cuando se levanten los confinamientos perimetrales de las tres provincias. Además, Aragón pasará a nivel 3 de alerta sanitaria la próxima semana, lo que permitirá la apertura del interior de la hostelería y gimnasios, con aforos del 30%, el día 15. Desde ese día, el cierre de las actividades no esenciales se prolongará hasta las 22 horas.

Así lo han anunciado en rueda de prensa el presidente de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Sanidad, Sira Repollés, quienes han justificado la decisión ante la mejora de los parámetros por la incidencia de covid-19 en la Comunidad, como un índice de reproducción de un 0,7 % y una ocupación de camas UCI inferior al 35 %.

No obstante, Lambán ha señalado que son medidas "reversibles" y que en el caso de que la situación empeorara y las navidades no evolucionaran como les gustaría no les "temblará el pulso" para volver a adoptar medidas restrictivas, por lo que ha vuelto a reclamar que las celebraciones se ciñan al núcleo familiar más íntimo.

Aragón presenta en la actualidad una incidencia a 14 y 7 días por debajo de 150 y 100 contagios, respectivamente, por cada 100.000 habitantes, una ocupación de las camas convencionales de hospital menor del 15 % y de las UCI, a fecha de hoy, inferior al 30 %, con 70 pacientes, y con la previsión de que baje en los próximos días.

A partir del día 21 desaparece el confinamiento provincial y se mantendrá el de la Comunidad autónoma con la salvedad de las fechas navideñas. Se permitirán entradas y salidas del 23 al 26 y 30 al 2 de enero y se mantendrá el resto de días.

También se ha admitido la apertura de las estaciones de esquí, con las limitaciones establecidas para los establecimientos hosteleros y comerciales. A este respecto el presidente de Aragón ha dudado de que la decisión de abrir las estaciones sea acertada porque al no poder llegar esquiadores de otras Comunidades la rentabilidad es prácticamente "imposible" y generarán pérdidas pero ha expliado que se han valorado otros elementos como el mantenimiento de la actividad económica en los valles y los puestos de trabajo.