Les obres del tramvia de la Diagonal començaran a la tardor de 2021

El govern d'Ada Colau i Esquerra Republicana han arribat a un acord per desencallar el projecte per connectar els tramvies per la Diagonal. És una entesa que permetrà iniciar les obres a la tardor de l'any que ve. Un dels principals esculls per l'entesa ha estat l'exigència dels republicans perquè els beneficis que generi la nova infraestructura, finançada amb diners públics, no vagin a parar a les concessionàries actuals. El conveni que se signarà finalment amb l'ATM recull aquest aspecte, però no concreta com es farà.

El govern municipal, Esquerra Republicana i l'Autoritat del Transport Metropolità han presentat avui un acord que permetrà iniciar les obres de la primera fase, entre Glòries i Verdaguer, a la tardor de 2021. La urbanització de la Diagonal costarà 56 milions d'euros i la infraestructura i els trens necessaris per fer funcionar aquest tram, altres 61 milions. La durada dels treballs serà de dos anys aproximadament, de manera, que els primers tramvies hi podran circular a finals del 2023.

L'alcaldessa, Ada Colau, ha celebrat que finalment "en aquest mandat es puguin començar les obres d'un projecte prioritari per la ciutat i l'àrea metropolitana de Barcelona". Colau ha recordat que comuns, socialistes i republicans sempre han estat d'acord amb la necessitat de connectar els tramvies, de fer-ho per la Diagonal i també han defensat que la inversió pública no incrementés els beneficis de les empreses concessionàries. Tot i això, ha dit Colau, hi ha hagut diferents circumstàncies, entre elles, diverses convocatòries electorals, que no han fet possible l'entesa fins ara.

En aquest sentit, el primer tinent d’alcalde, Jaume Collboni, ha dit que és una bona notícia que “haguem fet prevaldre els criteris que compartim”. Però ha afegit que “tots hem de fer una mica d’autocrítica de com s’ha gestionat tot plegat en els darrers anys”.

El portaveu d'Esquerra Republicana, Jordi Coronas, s'ha mostrat satisfet que el conveni que se signarà amb l'Autoritat del Transport Metropolità reculli que, al final de les concessions actuals, al 2032, la gestió del tramvia serà pública. I que, mentrestant, les empreses privades no incrementaran els seus beneficis aprofitant-se de la rendibilitat d'una inversió feta amb diners públics.

De tota manera, el conveni no concreta de quina manera s'aconseguirà que els beneficis del tramvia per la Diagonal es quedin en l'àmbit públic. S'haurà de decidir més endavant. Coronas ha dit que "després de 4 anys ens agradaria que aquesta negociació amb la concessionària ja s'hagués fet i ara tinguéssim sobre la taula un conveni que ja fixés aquestes condicions". Però això, ha dit el regidor republicà "no li treu mèrit a l'acord d'avui".

El conveni apunta que aquestes condicions podrien passar per diferents opcions. Una d'elles seria incrementar la participació de les administracions o les empreses públiques en l'explotació de la infraestructura.

El director general de l’Autoritat del Transport Metropolità, Pere Torres, ha dit que el que s’ha impulsat avui és un projecte molt complex i que requereix encaixar interessos molt diferents. I que, amb l’acord que permetrà iniciar les obres, es fa un pas molt significatiu per aconseguir una xarxa de tramvies unificada.

L'actuació urbanística s'iniciarà pel tram de la Diagonal entre Girona i Castillejos. Es guanyaran 8.400 metres quadrats per als vianants, 2.500 d'espais ciclables i gairebé 5.000 d'àrees verdes.