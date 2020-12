El Ayuntamiento de Alcoy destina 14.000 euros en ayudas a 20 deportistas no profesionales Se han dado 20 ayudas en total, modificando las bases y ampliando el número de ayudas para tal de llegar a los máximos deportistas El Ayuntamiento de Alcoy ha llevado a cabo, un año más la convocatoria que tiene como objeto la concesión en régimen de concurrencia competitiva de ayudas económicas a deportistas de la ciudad no profesionales que, habiendo acreditado una calidad inicial y una especial dedicación a la actividad deportiva, auguran una proyección inmediata o futura para el deporte. La dotación presupuestaria es de 14.000 euros que se destinan en ayudas a 20 deportistas locales no profesionales.

Las ayudas están dirigidas a consolidar la progresión del rendimiento de las personas deportistas, y se destinan a sufragar, en todo o en parte, los gastos ocasionados por la participación, en su modalidad deportiva, en las competiciones durante la temporada 2019/2020, que comprenden el periodo entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020, o bien la temporada que comprenda en 2020 completo. El importe mínimo de las ayudas es de 300 euros, y el máximo de 2.000 euros. “Ha sido un año complicado por la Covid y muchas modalidades y deportistas no han podido participar en los campeonatos, pero aun así, hemos querido reconocer el esfuerzo de todos ellos y dar las ayudas que son para personas que llevan el nombre de nuestra ciudad por todo el territorio. No son profesionales y tienen que costearse muchos gastos para poder llevar a cabo con éxito su deporte y en la mayoría de los casos compaginarlos con sus estudios, por eso estamos seguros que esta concesión los será muy provechosa para continuar cumpliendo sus objetivos y conseguir nuevas metas”, destaca el edil de Deportes, Miguel Juan Reig. Aquí tenemos el listado de deportistas:

SOLICITANTE IMPORTE OVIDI ALBERT ESPÍ (TRIATLÓN) 1.023,54 € ALEJANDRA GISBERT PERICÁS (ATLETISMO) 1.006,20 € GAIZKA PORRAS FERREIRO (JUDO) 931,02 € ANGELS ALCARAZ VALLS (TIRO CON ARCO) 884,76 € VÍCTOR TUDELA GONZÁLEZ (AJEDREZ) 865,10 € MARIA GARCÍA ROMERO (GIM. RÍTMICA) 838,50 € LAURA CASABUENA GARCIA (GIMNASIA ART.) 798,02 € OLAIA ALBERT ESPÍ (TRIATLÓN) 763,32 € INES PADILLA ESTEVE (GIMNASIA ART.) 763,32 € LUCIA CASABUENA GARCIA (GIMNASIA ART.) 728,62 € ELBA NAVARRO CORBI (GIMNASIA RIT.) 728,62 € RAQUEL PLA RUIZ (PATINAJE ART.) 633,79 € CLAUDIA BELDA SEGUÍ (GIMNASIA ART.) 630,32 € DANIELA PICÓ FERNÁNDEZ (GIM. RÍTMICA) 607,19 € ANGELA MENGUAL FERRANDO (GIMNASIA ART.) 578,27 € LAURA MENGUAL FERRANDO (GIMNASIA ART.) 522,76 € VICENTE JUAN GARCIA BENEITO (ATLETISMO) 503,10 € FATIMA GUANGMENG LOPEZ VALLS (PATINAJE ART.) 427,92 € MARTA CRESPO ESCODA (NATACIÓN ARTÍSTICA) 404,79 € ELENA LLACER ANGULO (GIMNASIA ART.) 360,84 €

Recordamos los requisitos para obtener estas ayudas: 1. Ser deportista no profesional que haya destacado por sus resultados deportivos en competiciones oficiales de alto nivel, de ámbito internacional, nacional o autonómico. Sólo se valorarán los expedientes de deportistas nacidos en el año 1986 y anteriores, en el caso de que estos acrediten haber conseguido resultados deportivos a nivel nacional y en categoría absoluta, nunca en categoría de veteranos. 2. No recibir en modo alguno cuantía económica que se constituya como retribución contractual por su actividad deportiva, bien sea del club al que pertenece o de entidades patrocinadoras. 3. No recibir ninguna ayuda económica o subvención del Ayuntamiento por medio de convenio, excepto en aquellos casos en que la cuantía conveniada sea inferior a 1.000,00 euros. 4. Ser natural de Alcoy, bien por haber nacido en Alcoy o por ser residente durante un período no inferior a cinco años. 5. Estar empadronado actualmente en Alcoy con una antigüedad no inferior a 5 años. 6. Disponer de Licencia federativa en vigor durante la temporada 2019/20 o 2020, tramitada por la federación deportiva de la Comunidad Valenciana o por la federación española correspondiente a su modalidad deportiva. 7. Haber justificado correctamente las subvenciones recibidas anteriormente, en su caso. 8. No encontrarse en ninguna de las situaciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 3 de la Ordenanza General Reguladora de la concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcoy (BOP Alicante número 30/01/2015). 9. Estar al corriente de todas las obligaciones tributarias o fiscales con el Ayuntamiento de Alcoy, la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 10. Reunir alguno de los criterios técnicos señalados en la Base Décima, que son objeto de baremación para la concesión de estas Ayudas. 11. No podrán solicitar ayudas individualmente aquellos/aquellas deportistas que compitan formando equipo.