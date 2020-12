Lluís Fernández Alà al QTJ: "El Barça necessita frescor, un canvi real. Nosaltres som el canvi"

Lluís Fernández Alà va presentar ahir la seva candidatura al Teatre l'Aliança del Poblenou i aquest matí ha estat al "Què t'hi Jugues" per exposar els eixos principals del seu programa electoral. Ha assegurat que el Barça necessita un "canvi autèntic" i el seu és un projecte "renovat i independent" amb un full de ruta clar. "Si som escollits, el primer seria posar ordre a l'economia per saber com estem, posar ordre i renovar l'equip més encara del que s'ha fet fins ara".

Ara bé, tot i la promesa de sàvia nova, voldria mantenir a Messi a la plantilla, i ho veu factible: "Ens consta que li agrada Barcelona, que li costaria molt marxar. Estem convençuts que si Messi veu un projecte guanyador i clar, no a cop d'improvisació, es quedarà". Fernández Alà ha explicat que ha parlat amb l'entorn de Messi. No ha especificat amb qui, però si ha matisat que la seva candidatura compta amb un "advocat molt prestigiós que té molta relació amb els advocats de Messi".

El precandidat arriba a l'avantsala dels comicis amb un projecte que, segons ha confirmat, s'ha anat cuinant a foc lent. "Fa un any i mig que estem treballant en aquesta candidatura. Hem estructurat la nostra candidatura com si ja governéssim el Barça, amb professionals en cada àrea". En suma, 35 persones "treballant a fons en la candidatura" i portant a terme una "campanya molt austera". Al seu parer, conseqüent amb com hauran de dirigir el club si guanyen les eleccions: "Al Barça li fa falta una gestió molt austera".

En aquest sentit, ha assegurat que ja tenen els avals tancats i que els bancs han valorat la solvència de la seva precandidatura: "Aquí els bancs han vist una gran professionalitat en la nostra junta directiva, tenim un expert que ha gestionat una empresa amb pressupostos quatre vegades més grans que el del Barça, Inditex. I us ho puc assegurar, el Barça si es gestiona bé no ha de tenir cap problema"

Tot i que és conscient que no té l'impacte mediàtic de Laporta o Víctor Font, el precandidat Fernández Alà té clar que la feina que han fet "de taca d'oli", amb "voluntaris a tots els pobles", és la seva gran bassa electoral. Evita els subterfugis: "El favorit és Lluís Fernández Alà, si no pensem així ja podem anar cap a casa".





Espai Barça finançat pels socis?

Recorda Fernández Alà que "el Camp Nou en el seu dia es va finançar amb lletres al tresor del Banc Santander i els socis hi van invertir". Un precedent per explicar quin és el seu projecte amb relació al nou Espai Barça: "El deute a curt plaç està molt alta i s'ha d'anar a un fons financer, els quals et deixen uns diners a canvi d'un benefici. Nosaltres el que estem dient és que aquest benefici no se l'emporti un fons financer sinó els socis". Alà ha seguit: "Si deixes uns diners per contribuir a fer l'Espai Barça i a sobre reps quelcom a canvi, doncs bingo!", insistint en el fet que "perquè s'endugui el benefici un fons financer, que se l'endugui un soci".

Tot plegat, a través de "microcrèdits amb socis i aficionats i aficionades". Segons Fernández Alà, "estem parlant de molts milions d'aficionades i aficionats que poden invertir al Barça". També ha acabat deixant clar que "això ja s'explicarà millor" i que tot plegat només serà possible "sempre hi quan els socis ho hagin referendat abans".