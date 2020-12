La racha invicta local se mide a la búsqueda de regularidad del Athletic

El Villarreal y Athletic Club se miden este martes en el estadio de La Cerámica en un partido en el que los locales quieren mantener su racha invicta, mientras que los visitantes buscan reaccionar con una victoria de peso.



El equipo de Unai Emery tiene a tiro el mejor registro de partidos sin perder, que de logró con Marcelino García Toralen la temporada 14-15, que es de dieciocho partidos consecutivos y que alcanzaría de no perder este martes.



Una racha en la que los castellonenes tienen fundamentada su buena clasificación, aunque suman dos partidos seguidos en casa empatando como locales y ahora buscan reencontrarse con la victoria.



Por su lado, el Athletic Club llega a este partido haciendo gala de su irregularidad, lo que les lleva a estar en una situación complicada y demasiado cerca de las plazas de descenso. Por ello, el equipo vasco necesita de una victoria de peso para salir de esta situación y despegarse de las plazas de peligro.



Los villarrealenses afrontan este partido tras la victoria en Pamplona, lo que les hizo romper una serie de cuatro empates seguidos, manteniendo así la plaza de Liga de Campeones que defienden desde hace semanas.



En el capítulo de bajas, siguen fuera del equipo los jugadores Alberto Moreno, Vicente Iborra, Francia Coquelin y Carlos Bacca, mientras que el ecuatoriano Pervis Estupiñán y el argentino Juan Foyth, que tuvieron que ser sustituidos por problemas musculares en la primera parte del encuentro del sábado, entrenaron con el grupo este lunes pero se esperará a última hora para valorar su concurso en el partido.



Así, el posible once de los castellonenses estaría formado por Sergio Asenjo como portero, con una defensa formada por Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres y Alfonso Pedraza, un centro del campo con Dani Parejo, Manu Trigueros y Moi Gómez y una delantera con Yeremi Pino, Gerad Moreno y Fer Niño.



El Athletic encara el choque con intención de frenar, y si es posible cerrar, el debate sobre la continuidad de su técnico, un Gaizka Garitano al que la victoria del viernes ante el Huesca (2-0) no le dio demasiado aire por las malas sensaciones que emitió su equipo.



El conjunto bilbaíno no repitió ante el equipo altoaragonés la buena imagen, aún con derrota (3-1), frente a un Real Madrid contra el que compitió en Valdebebas hasta el final en inferioridad numérica y las voces incluso desde dentro del club que están en su contra mantuvieron su discurso.



Por ello, que Garitano siga siendo el entrenador del Athletic en el derbi vasco del día de Nochevieja en 'La Catedral' ante la Real Sociedad probablemente dependa de lo que ocurra en La Cerámica.



Para ese encuentro, el técnico de Derio recupera a dos de sus hombres de confianza, Yeray Álvarez y Raúl García, bajas frente al Huesca por sanción.



Aunque que Raúl sea titular es una incógnita porque, después de quedarse de inicio en el banquillo cuatro partidos seguidos, volvió al once en el Alfredo Di Stéfano y se ganó dos amarillas casi seguidas, y la consiguiente roja, para el minuto 13 de juego.



A Yeray sí se le espera titular, como casi siempre que está disponible, a pesar de que su sustituto, el internacional Unai Nuñez marcó un gol. Algo siempre de mucha importancia.



De hecho podría darse el caso de que los dos goleadores contra el Huesca sean suplentes, ya que Kenan Kodro, protagonista en la jugada clave del choque, el penalti que le hicieron y que transformó con contundencia, tiene un rol de revulsivo para los últimos minutos.



Aunque, si Asier Villalibre no supera los problemas por el rodillazo en la espalda que recibió el viernes de Dimitrios Siovas, su puesto lo ocuparían o Raúl o Kodro.



También podría darse algún cambió más en una delantera que no carburó demasiado ante el Huesca, ante el que también se reivindicó el joven Jon Morcillo, importante en los dos goles. Incluso podría volver Oscar de Marcos, el mejor contra el Madrid.



Aunque los problemas el viernes llegaron más del doble pivote Dani García-Mikel Vesga que tiene muy malos números, no gusta nada a la afición y Garitano deshizo al descanso para dar entrada al más creativo Unai Vencedor.



Por lo demás, parece fijo de inicio el bloque defensivo con Unai Simón bajo palos y Ander Capa, Yeray, Íñigo Martínez y Yuri Berchiche, aún con las secuelas de Yuri tras superar la COVID-19.



Alineaciones probables:



Villarreal: Asenjo, Mario, Albiol, Pau, Pedraza; Parejo, Trigueros, Moi Gómez; Yeremi Pino, Gerard Moreno y Fer Niño.



Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Vencedor, Vesga; Williams, Muniain, Berenguer; y Raúl García.



Árbitro: Medié Gimenez (Comité Catalán)



Campo: Estadio de la Cerámica



Hora: 22:00



----------------------------------------------------------------------------------------------------



Puestos: Villarreal (4º - 25 puntos) - Athletic Club (10º - 17 puntos)



La clave: El VIllarreal quiere recuperar la fiabilidad en casa tras dos empates seguidos en La Cerámica para seguir en zona de privilegio de la clasificación.



El dato: El Villarreal no ha ganado en las tres últimas visitas del Athletic, con dos empates y una victoria vizcaína.



La frase:



Emery: "El Athletic es un rival con solera, con jugadores de nivel y una idea de juego que siempre les hace peligrosos"



El entorno: El Villarreal pretende seguir en la recta final del año con las buenas sensaciones que desprende el equipo y prolongar su racha sin perder, mientras que el Athletic ansía encontrar una regularidad que no ha tenido desde que empezó la competición.