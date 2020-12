"Los ayuntamiento han sido y son los grandes olvidados en esta pandemia"

La presidenta de la Diputación y secretaria provincial del PSOE, Irene García, termina el año 2020 tras un esfuerzo tremendo para poder afrontar desde la institución que preside la crisis creada por la pandemia. Cree que los ayuntamientos fueron los más abandonados y también los que tuvieron que auxiliar primero a sus vecinos en medio de la incertidumbre. Por eso, considera que el papel de la Diputación ha resultado imprescindible. Remata 2020 con el respaldo de una holgada mayoría para sacar adelante sus presupuestos. Y elude referirse al abismo política que para ella supone 2021, cuando su partido, 2021, tiene previsto revalidar liderazgos: el de Pedro Sánchez, el de Susana Díaz o el suyo propio.

Pregunta. Se cierra un año muy complicado y usted lo ha cerrado alabando las luces frente a la oscuridad que representaban los premiados en el Día de la Provincia. ¿Qué ha sido lo más difícil de este año?

Respuesta. Pues sería muy complicado enumerar de forma concreta. De manera global, ha sido muy difícil gestionar esta situación de pandemia totalmente desconocida intentando colaborar con escasísimos medios, que son los que tiene la Diputación y los ayuntamientos a una situación sanitaria de este calado. Desgraciadamente, en esta provincia, casi desde los inicios de esta pandemia ya empezó a tener efectos en el aspecto social, económico y de empleo.

P. A pesar de ello, ha sido un año de estabilidad para su gobierno. Ha conseguido aprobar los presupuestos de 2021 con una holgada mayoría. ¿Cuál diría que son las claves de estos presupuestos?

R. Yo creo que son unos presupuestos necesarios y, al mismo tiempo, son unos presupuestos de amplia mayoría y, por tanto, participados. Entendimos desde el principio que estábamos en una situación muy excepcional, extraordinaria. Y eso no solo obligaba a que nuestra actuación fuera excepcional y extraordinaria con respecto a la forma, sino al contenido. De ahí que estemos ante el presupuesto más inversor de los últimos años. Y su propia redacción tenía que ser una manera distinta de entender este momento. Creo que ha habido altura de miras por parte de la mayoría de grupos políticos, a los que he agradecido de manera sincera sus aportaciones. Creo que hemos enriquecido el documento. Lo hemos hecho mucho más fuerte y, sobre todo, hemos intentado identificar dónde tenían que ir los recursos. En primer lugar al empleo, que es la principal preocupación. En segundo lugar, a movilizar recursos para dinamizar la economía entre todos los sectores productivos de la provincia. Y luego no olvidar que todo esto hay que hacerlo de la mano de los ayuntamientos.

P. ¿Usted entendió la abstención promovida por el alcalde de Cádiz y que ha provocado la ruptura interna del grupo Adelante Cádiz por el sí del diputado de IU Hugo Palomares?

R. No me corresponde entender o no entender. No fue de los grupos políticos que aportaron desde el inicio a esta redacción del documento, aunque sí hubo llamadas al portavoz, que en aquel momento no era el alcalde de Cádiz porque estaba de baja paternal. Con quien sí tuvimos relación de trabajo para elaborar este documento fue con Hugo Palomares, que sí colaboró en la parte del grupo de Izquierda Unida. Es una cuestión que tienen que resolver entre ellos y no me corresponde a mí valorarlas porque son cuestiones interna, de estrategia y tacticismo por parte de algunos.

P. Votó en contra el PP. Un PP que, sin embargo, sí ha tendido la mano para un pacto sobre la industria. ¿Qué le ha parecido este ofrecimiento? ¿Cree que servirá para algo?

R. Pues mire, ojalá. Sinceramente le digo que por parte del PSOE vamos a acudir a cuantas reuniones se nos ofrezcan sea convocada por el PP, por cualquier otro agente económico y social, porque creemos que merece la pena. Pero no tenemos ninguna esperanza. Primero porque no es la primera vez que hemos intentado. Yo misma lo intenté al inicio de mi andadura de la secretaría provincial del PSOE. No solo salió mal. Salió muy mal. Al mismo tiempo, vemos nula humildad en el discurso el mismo día en que se trasladó esa propuesta. Hace falta un reconocimiento de la situación que hay en la provincia y creo que el PP se equivoca cuando el mismo día está haciendo responsable de toda la cuestión que tiene que ver con la industria al Gobierno de España. Lo que hace es evidenciar su ineptitud desde el punto de vista político de afrontar una cuestión de estas características. No han sido una, sino muchas las iniciativas que hemos presentado para defender la industria gaditana y hemos tenido el no del PP en todas las instituciones. Ahora tienen la oportunidad a través de los fondos europeos Next Generation porque hemos hecho una propuesta consensuada para apostar por la industria. Si hubiera sinceridad, si hubiera cooperación leal, desde luego, este partido no va a escatimar en el esfuerzo para que así sea. También creo que hay un error en la propuesta en cuanto a la forma y el fondo. Si alguien quiere hablar sinceramente para colaborar, es obvio que lo haga con el principal partido de la provincia, que es el PSOE, y con el PP, que tiene responsabilidades de gobierno muy importantes. Pero no creo que sean los medios de comunicación el vehículo idóneo para intentar consensuar una propuesta. Y es una falta de conocimiento real del mapa político de esta provincia. Si lo que se intenta es llegar a acuerdos para convertir esto en un lobby de verdad de defensa de la industria gaditana no solo faltan muchas otras formaciones políticas, sino que también faltan los agentes económicos y sociales que tienen mucho que aportar y mucho que decir. Por tanto, no tenemos esperanzas, se está propiciando un gran titular, alejado a lo importante, que es el acompañamiento que tiene que hacer la Junta de Andalucía, que está desaparecida en materia industrial.

P. Sobre esos fondos Next Generation, la propia Ana Mestre decía aquí mismo en la radio el pasado jueves que incluir Valcárcel en el listado de proyectos era "un poco extraño". ¿Qué le parece esta consideración?

R. Viene al hilo que lo que siempre ha considerado la Junta de Andalucía al hilo de Valcárcel desde que gobiernan PP y Ciudadanos. Nunca se han creído la posibilidad de desarrollo de esta infraestructura, algo en lo que está en contra radicalmente no solo la Diputación sino el resto de entidades como la Universidad de Cádiz, el Ayuntamiento y el resto de agentes económicos y sociales. Creo que el desconocimiento absoluto que tienen los responsables de la Junta Andalucía en la provincia de Cádiz con respecto a estos fondos es lo que le hace cometer esas barbaridades cuando afirman eso de este proyecto. Este proyecto cumple todas y cada una de las políticas palanca. Si se está pidiendo hablar de la industria, a mí me gustaría que se hablara de manera global del empleo, de la sanidad, de la educación y no solo se una cosa tan localizada como es la industria. También debe hablarse de infraestructuras importantes. En estos fondos tenemos una magnífica oportunidad para aquello que en algún momento determinado se cuestionó por falta de recursos. Si tuviéramos el empuje de los responsables de la Junta en la provincia, yo estoy convencida de que podrían llevarse a cabo. Nos ha faltado una llamada, nos ha faltado que se preste atención. Tengo que reconocer que durante todo este tiempo no he tenido ni una sola llamada de la propia delegada de la Junta para ver cómo va evolucionando la pandemia, si tengo posibilidad de aportar, ya no sólo le digo que lo haga como una llamada para anunciarme determinadas cuestiones, sino para solicitarme su ayuda en un momento tan complicado. Nos ha asombrado que después de haber recibido el encargo de estos fondos por parte de la propia Junta de Andalucía, la propia delegada ni siquiera nos haya llamado para conocer, informarse o aportar algunas iniciativas para esos proyectos. Espero que la ceguera que algunos tienen, que lo ven todo con sesgo partidario, no paralice una inversión como esta porque, sinceramente le digo, las excusas ya están agotadas para el tema de Valcárcel.

P. Con esta pandemia y el desvío de fondos que ha tenido que hacerse para las necesidades más urgentes, ¿ha tenido que descartar algunos de los proyectos que pretendía hacer en este año desde la Diputación?

R. Nosotros hemos reformulado todo. La única media fortuna que tuvimos es que la pandemia se declaró prácticamente al inicio del ejercicio presupuestario del año anterior y eso nos permitió que muchas de las partidas del presupuesto que habíamos aprobado prácticamente tres meses antes no estaban en ejecución. Y eso hizo que movilizáramos todo lo que estaba a nuestro alcance. No recuerdo la cifra exacta, pero llegamos a casi 200 modificaciones presupuestarias que hizo que en un tiempo récord cambiáramos lo que podíamos cambiar. Porque hay una parte del presupuesto claramente comprometido con cuestiones sociales, con cuestiones de programa estructurales que no pudimos modificar. Todos hicimos un ejercicio real de que estábamos en una situación urgentísima y solo cabía poner encima de la mesa lo que estuviera en nuestra mano para combatir la pandemia. Así lo hicimos desde el principio, desde la compra de mascarillas, que no lo habíamos hecho nunca. Algún día podremos contar la odisea que supuso para las administraciones públcias el poder adquirir mascarillas. También la desinfección de las calles, la ampliación de las coberturas para la ayuda a domicilio, y, sobre todo, intentar combinarlo con algo que tampoco es nuestra competencia, como fue ayudar a las familias cuyos negocios tuvieron que cerrar, personas que habían perdido su empleo, a consecuencia de la pandemia. Es verdad que lo vivimos en una situación muy distinta. Fíjese. Yo viví la anterior crisis económica. La padecimos casi en primera persona los ayuntamientos de la provincia y tengo que reconocerle que en aquel momento no había ninguna protección, ningún colchón para las empresas que tenían que cerrar, para los trabajadores que se quedaban en la calle. Esta situación ha sido bien distinta. Frente a esta situación de desconcierto generalizado que se dio por el cierre inmediato de la mayoría de los negocios en el país, sí hubo una salida y un apoyo desde el punto de vista social a través de los ERTEs y otras medidas similares que el Estado permitió garantizar un mínimo de bienestar. Nuestro trabajo fue encaminado a intentar cubrir a aquellas personas que se quedaban totalmente en la cuneta. Y le puedo decir que los grandes olvidados, y lo siguen siendo a día de hoy, han sido los ayuntamientos de esta provincia. Ayuntamientos pequeños, medianos y grandes que se han visto desbordados han tenido que duplicar en la práctica totalidad de los servicios públicos los recursos para combatir la pandemia. Han intervenido casi en temas sanitarios, de desinfecciones, en temas de ayudas sociales, de ayudas a empresas. O también en los colegios, donde parece que ya se ha olvidado, especialmente a la Junta de Andalucía, esa dotación que han tenido que prever los ayuntamientos para que el curso escolar se iniciara y culminara como, afortunadamente, ha sido este primer trimestre en las mejores condiciones. Y eso los ayuntamientos lo han hecho totalmente solos. No ha habido tan siquiera ni una convocatoria por parte de la Junta de Andalucía a todos los ayuntamientos de la provincia para acompañarles. O, si me apuran, siquiera para escucharlos durante todo este tiempo. Pero, al mismo tiempo, tampoco han existido recursos públicos. Los ayuntamientos solo han recibido la parte del fondo estatal que decidió el Gobierno de España que llegara a los ayuntamientos. Ese fondo estatal lo repartió la comunidad autónoma, por cierto, de una manera muy desleal, sin compartir el criterio y, sobre todo, tarde. Y, además, el dinero que ha repartido la Diputación. Esto es una evidencia clara que puede trasladarle cualquier alcalde porque, además, no ha habido diferencia en función del color político y no ha habido, ni siquiera, diferencias por el tamaño de la población.

P. Lo cierto es que en 2021 la situación puede empeorar. ¿Cuánto puede sobrevivir esta provincia, por ejemplo, sin turismo?

R. Yo soy muy optimista. Estoy esperanzada, y creo que, si todo sale bien, y este primer trimestre permite que seamos capaces, a través de la vacuna, paralizar totalmente al virus y, por tanto, recuperar nuestra normalidad, en que el sector turístico se va a recuperar rápido y pronto. Primero porque estamos ante un sector en la provincia de Cádiz muy profesional, que ha hecho muy bien las cosas durante todo este tiempo, que se ha adaptado de una manera inmediata a cada una de las situaciones que le ha obligado cada momento. Por tanto, esa propia naturaleza nos ha llevado a que el turismo crezca. Hemos visto este verano que el destino gaditano, pese a las limitaciones, ha sido el más laureado y, además, que ha tenido la simpatía de las personas que venían visitándonos. Estoy convencida de que este sector se recuperará pronto. Lo que sí es cierto es que la provincia necesita al sector turístico, como necesita al resto de sectores productivos. No estamos en un momento de hablar de cambiar nuestros sectores productivos. Hay que potenciarlos y, si me apuran, algunos diversificarlos. De hecho, la propuesta que hemos hecho a los fondos europeos van encaminados en esa línea de diversificar parte de nuestro sector industrial y aeronáutico para que no pierdan esa carga de trabajo necesaria y, por tanto, de creación de empleo.

P. ¿Uno de los proyectos afectados por la reasignación de fondos ha sido la Casa de la Provincia, el proyecto que usted anunció el pasado año en el edificio del antiguo instituto Virgen del Rosario de Cádiz?

R. Sigue adelante. La única limitación de algunos proyectos han venido dados porque parte de la contratación administrativa se vieron afectados por la propia pandemia. Se paralizaron obras que estaban en ejecución, y otras que, desde el punto de vista administrativo, vieron afectados sus plazos. Pero no se ha renunciado. Está en fase de contratación definitiva. Yo deseo que no tengamos más parálisis en cuanto a la actividad económica y para el año que viene podamos verla en ejecución.

P. Políticamente, a la espera de todo lo que pase con la pandemia, 2021 es el año previsto para que en el PSOE se decidan los futuros liderazgos en el partido. Primero, el congreso federal. Y después, el regional. ¿Usted cree que Susana Díaz debe seguir siendo liderando el PSOE andaluz?

R. Es que, en primer lugar, eso es algo que no tengo ni en la cabeza. Cuando a menudo me hablan de este tipo de cuestiones, no es que no lo tenga en la agenda, es que no está en mi día a día. Cuando se abra ese proceso, habrá que valorar primero desde el punto de vista personal qué es lo que piensa cada una de las personas que están al frente de la responsabilidad política, a qué le concierne y qué trabajo tienen que hacer de cara al futuro, y después será la propia militancia la que lo decida. Pero, permítame que le diga, que no es mi principal preocupación ni ocupación en un momento como este.

P. Así que si le pregunto qué va a hacer usted misma como secretaria provincial...

R. Pues igualmente. Cuando toque. Lo que sí tengo ganas es de continuar trabajando, sobre todo, en un proyecto político que sí le ha dado luces a esta provincia y que ha llevado a este partido a ser el principal partido en la provincia, a trabajar en un proyecto político que está siendo útil a la gente a través de las distintas instituciones. Pero eso tocará cuando se abran los diferentes congresos.

P. ¿Cuál es su principal deseo para 2021?

R. Que volvamos a ser lo que éramos hace muy poquito. Y que eso permita traer salud y bienestar a la gente de nuestra provincia, acompañado de empleo, que es la principal necesidad que tenemos la ciudadanía gaditana. Y que aprovechemos esta navidad para querernos mucho, pero, sobre todo, para cuidarnos. No hay mejor manera de quererse que cuidarse mucho.