Messi: "Tornaria a enviar el burofax, el president va filtrar coses per fer-me quedar malament a mi"

Leo Messi ha reaparegut davant les càmeres lluny dels terrenys de joc per mostrar el seu costat més personal amb Jordi Évole. En la seva xerrada, l'argentí va poder explicar de primera mà la seva desavinença personal amb Josep Maria Bartomeu i la seva petició frustrada de sortir de l'FC Barcelona: "Em va enganyar en moltes coses".

Al 'Què t'hi Jugues!' n'han donat la seva visió sobre l'entrevista els nostres tertulians i exfutbolistes Jofre Mateu i Moisés Hurtado. A continuació podeu recuperar el programa, on gran part del contingut s'ha dedicat a analitzar les paraules de Messi.

A tot això, Joan Tejedor ha parlat de Messi i un miracle: "Vull pensar que Messi està esperant el miracle... El seu ideal seria no haver-se de moure d'aquí, però es troba a un club en una situació que xoca amb el seu ideal. Crec que espera que entri el nou president per veure si tot li quadra un altre cop".

Els punts més interessants de l'entrevista amb Évole

La trobada, sota promesa de concretar-se aquest 2020 al començament d'any, es va veure en perill pel convuls a Can Barça. "Vaig passar molt malament tot l'estiu. D'abans de l'estiu per com va acabar la temporada, després va venir el burofax i tot això i la veritat que ho vaig arrossegar", ha revelat el '10', que admet haver superat ja allò. "El club està passant per un moment molt complicat i es fa difícil tot el que envolta el Barcelona, però estic amb ganes", va admetre a La Sexta.

"El club està realment malament i serà difícil tornar a ser on érem", ha insistit, fent referència a la crisi que s'ha fet créixer aquest curs. El seu barcelonisme va arribar fins i tot a quedar sota qüestió després de la seva petició de sortir, encara que Messi va tractar d'eliminar qualsevol mena de dubte: "El Barcelona és la meva vida. Des dels 13 anys, vaig créixer tant al club com a la ciutat, porto més temps aquí que a l'Argentina i vaig aprendre tot. Tinc una relació d'amor perquè és el que vaig viure des que vaig arribar", es va sincerar al parlar de la seva arribada des de Rosario.

Tot i les crítiques, el davanter va tenir la possibilitat de defensar les seves actuacions, sempre revisades amb lupa. "No m'agrada moure'm per postureos. Faig el que em surt del cor en el moment. Si penso en el que opina cada un em torno boig. Tothom opina, tothom parla i molta gent sense saber", va afegir al respecte, amb l'agreujant en aquest últim aspecte que "molta gent s'ho creu". "En tema esportiu no vaig plorar, però sí que vaig patir moltíssim", va ampliar, com a mostra de les dimensions que va adquirir el seu xoc a l'entitat blaugrana.

"Bartomeu em va enganyar en moltes coses"

Preguntat per això, Leo Messi no es penedeix del seu pas més criticat. "Tornaria a enviar el burofax -Sí, és una manera de fer-ho oficial. Jo venia dient-li al president en els últims sis mesos que volia marxar i era una manera de dir-ho de debò. Perquè ho sàpiga el club i ho sàpiguen tots", ha subratllat, tot i refusar criticar directament la figura del ja expresident Josep Maria Bartomeu. "Em va enganyar en moltes coses les quals prefereixo no treure".

"Va ser una decisió dificilíssima de prendre", va assumir, explicant el perquè va arribar a tal punt després de la incomprensió sorgida. "Sóc un agraït etern al club i sento que també ho vaig donar tot a club. Crec que tot el que em va donar al club m'ho vaig guanyar i ho mereixia pel que vaig fer. Em pensava que havia complert un cicle, que necessitava un canvi, que el meu cap necessitava sortir de tots els embolics de club. Sabia que aquest seria un any de transició i jo volia seguir lluitant per seguir aconseguint més títols. Sentia que era el moment del canvi, volia sortir i volia fer-ho bé", va declarar en la seva entrevista, tot i que ressaltant el gran obstacle que es va trobar: "el president no va voler i va començar a filtrar coses per fer-me quedar malament a mi".

En aquest sentit, ha mostrat la seva perspectiva sobre la possibilitat d'haver sortit gratis el passat estiu, desmentida per Bartomeu: "Si anava a judici sabia que tenia la raó i m'ho havien confirmat moltíssims advocats, però no volia marxar d'aquesta manera del Barcelona ".

"Si em toca anar-me'n, m'agradaria fer-ho de la millor manera"

Tancades les seves desavinences amb l'anterior Junta Directiva, el seu futur roman en l'aire davant d'una nova via de sortida a final de temporada. "No ho sé. Que passin les eleccions, que passi el que hagi de passar i ja veurem. Al juny es veurà", va afirmar l'atacant, que no ha volgut decantar-se per un candidat per a les eleccions del club que se celebren al gener.

Aquesta conjectura podria marcar la seva continuïtat o no a Barcelona, tot i que Messi encara ha d'aclarir molts interrogants interns. "No sé si me n'aniré o no. Si em toca anar-me'n, m'agradaria anar-me'n de la millor manera i m'agradaria tornar algun dia", va apuntar en un moment simpàtic de la conversa en què va rebre dues guies turístiques de París i Manchester de mans de Jordi Évole. "Tant de bo el president que vingui torni a fer les coses bé per fer coses importants", ha remarcat, tot i els cants de sirenes rebuts des de l'exterior.