Jódar continua imparable con nuevos positivos por COVID 19

15 nuevos positivos: diagnosticados por COVID 19 en Jódar, según la web del IECA de la Junta de Andalucía, en este martes.

Jódar imparable, son ya varias jornadas en las que es el municipio que mayor número de nuevos positivos acumula, en toda la provincia, por encima de municipios de mayor población, como la capital, Linares, Andújar, Úbeda...

En toda la provincia hoy se han sumado 79 nuevos casos positivos, de los que Jódar acapara casi el 20 % del total, una circunstancia que ya se ha repetido en varias ocasiones, en las últimas semanas.

Se alcanzan los 616 casos, en el comunicado de este martes, en todo el periodo, desde marzo.

De ellos 61 (+5 que el día anterior) se han registrado en los últimos 7 días y 144 (los mismos que la jornada anterior) en las dos últimas semanas.

5 curados, se alcanzan los 308.

Se mantienen los fallecidos, son 7, en todo el periodo.

Los casos activos suben en 10, se situarían en torno a los 301 (+10).

Se mantienen el índice de casos por cada 100.000 habitantes, en los últimos 14 días, 1.234,3 (el mismo que el día anterior).

Bedmar y Garcíez

Mañana se va a proceder al cribado masivo en el municipio vecino de Bedmar y Garcíez, convocado por la Junta de Andalucía.

Concretamente, en Bedmar, han sido citadas 299 personas, convocadas el 30 de diciembre, de 10 a 14 horas, en el Polideportivo Municipal. En Garcíez son 42 los convocados, de 18 a 20 horas, en el salón de usos múltiples.

También para mañana está prevista la vacunación tanto a usuarios y trabajadores de la Residencia de Mayores ‘Sierra Mágina’. En total son 54 usuarios/as y 33 trabajadoras/es.

Cribado en Jódar

El cribado en Jódar tenía lugar el día 17, al que solo asistían 180 de las 412 personas convocadas, ante lo cual, la alcaldesa de la localidad, M.ª Teresa García, remitía una carta a la delegada territorial de la Consejería de Salud y Familias, Trinidad Rus.

Carta de la alcaldesa a la Delegada de Salud

“Tras el cribado masivo de test realizado ayer en nuestro municipio, en el cual hubo un 43,69 % de participación, menos de la mitad, de los 412 citados, paso a trasladarle las diferencias deficiencias que sufrieron nuestros vecinos y vecinas:

Ante mi insistencia en que el horario establecido para la realización de test no era el adecuado, que debería de haber sido en horario de tarde, ya que la mayoría de nuestros ciudadanos en estas fechas se encuentran trabajando en la recolección de aceituna, no se hizo caso, y , de ahí que la mayoría no asistiesen a dicho llamamiento.

El horario estaba previsto de 10 a 15 horas, habiendo comenzado con más de una hora de retraso, cuando los operarios designados en la unidad móvil comprobaron que el listado que había puesto a su disposición no era el de nuestro municipio, esto supuso un gran descontrol entre los allí presentes. También se les envío el mensaje a un gran número de personas mayores de 59 años, edad marcada para la realización de la prueba.

Las Administraciones en estos momentos tenemos que ponernos codo con codo a trabajar, siendo el principal interés la salud de todos, y no el color político. Por lo tanto, le pido una vez más, que tome las medidas oportunas con respecto a este gran problema como es la COVID-19, siendo Ustedes los responsables y los que tienen las competencias, todo ello por el bien de mi pueblo, de la provincia, de Andalucía y de España.”