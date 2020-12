Mapa sonoro de 2020, el año que no nos gustaría haberles contado

Esta noche se escribe un punto y aparte en un capítulo de nuestra historia bastante amargo. Hace 365 días que arrancamos una década en la que parecíamos haber entrado con buen pie. Llegaban noticias con cuentagotas desde Asia, pero los 10.114 Kilómetros que separan Córdoba de Wuhan, la capital de Hubei (China) donde empezó todo, nos hacía seguir pensando que nuestras preocupaciones eran otras.

Nadie imaginaba entonces lo que estaba por llegar. Pero todo lo que pasó después, hemos intentando contárselo de forma fiel, sin ruido ni distorsión y desplegando todos los medios para ofrecer una información veraz. El archivo sonoro de Radio Córdoba - Cadena SER, nos permite preparar, un año más, esta pieza de resumen. En esta ocasión, del año que no nos gustaría haberles contado.

Seguramente, 2020 han sido esos 365 días que, seguramente, no hará falta que la radio les recuerde nunca porque la pandemia originada por el SARS-CoV-2, el coronavirus causante de la Covid-19, ha dejado una marca en cada uno de nosotros. Algunas muy profundas, como las más de 550 vidas que la enfermedad se ha cobrado en la provincia de Córdoba desde el mes de marzo.

Hemos sido testigos de la prohibición de los abrazos, de las despedidas en soledad, de nuestras casas como celdas carcelarias, de poner rostro a los que no tenían un hogar para confinarse, de la lucha incansable del personal sanitario o de lo esenciales que eran 'los esenciales'. También del fango político, pero a su vez de cómo las administraciones más cercanas adoptaban medidas al límite de sus competencias y sufrían con cada contagio confirmado.

Este año deja una crisis económica y social sin precedentes en un escenario en que la crisis sanitaria todavía no ha sido resuelta. Aunque la esperanza la marcan fechas como este 27 de diciembre, cuando Manuel Prieto, de 77 años, se convertía en el primer vacunado en Córdoba.

Sectores tradicionalmente atomizados como el turístico, el comercio, el hostelero, el del alojamiento o el de la Cultura se han organizado en los últimos 12 meses para reclamar ayudas directas, poder trabajar, alguna forma de compensar las pérdidas del cierre o reivindicar que su actividad podía llevarse a cabo con todas las medidas de seguridad recomendadas por Sanidad para evitar la propagación del virus.

Preocupación también por el sector agrario, que ha seguido trabajando para llenar las estanterías de los supermercados pese a todo. Un mundo rural que arrastraba problemas estructurales como el despoblamiento, la disminución de recursos de la PAC o la venta pérdidas. Un último conflicto en el que ha tenido incluso que intervenir el gobierno con la Ley de Cadena Alimentaria, que el ministro de agricultura, Luis Planas, detalló entre otras cuestiones en Encuentros SER.

El mundo se pasó a lo telemático y nosotros, en la medida de lo posible, también: le hemos sacado más partido que nunca a los 'juguetes' de emisión portátil que nos proporcionaba el equipo técnico, tras superar 15 protocolos de seguridad distintos, accedíamos a nuestro ordenador de la radio desde casa y hemos adaptado actividades que ya son tradición en Radio Córdoba.

Nos lanzamos a hacer webinars sobre actualidad y seguimos adelante con Música Propia vía streaming , mismo formato que utilizamos para que nadie quedara fuera de una nueva edición de los Encuentros de la Sabiduría y el Conocimiento. Y pese a la suspensión de la Semana Santa, también reconocimos la labor social de las Hermandades de Córdoba con una nueva entrega de Pasión Solidaria.

Todo ello, ha sido posible gracias a su respaldo y apoyo: al de los más de 145.000 oyentes que escogen las emisoras de PRISA Radio cada día para informarse y entretenerse en nuestra provincia.

Cerramos un 2020 cargado de angustia y preocupación. También de mucha información. Y con un horizonte que esperamos mejor en lo sanitario, pero también con inquietud por los sectores de la sociedad más vulnerables. La moral de victoria puede animar, pero no inducir a la relajación en una situación que no ha terminado. Y tampoco despeja la incertidumbre. ¿Qué será del 2021? No lo sabemos, pero intentaremos contárselo lo mejor posible.