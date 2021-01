"La evolución inesperada de la COVID en los paises del entorno marcará las restricciones tras las navidades"

El portavoz del Gobierno Vasco y consjero de cultura, Bingen Zupiria ha repasado la actividad del ejecutivo en este 2020 y ha analizado las perspectivas que se afrontan para este año que acaba de comenzar.

La entrevista se grabo el jueves a las 13h, horas antes de que se conocieran los seis casos positivos derivados de la cepa británica del COVID.

2020 en mejor olvidarlo, ¿no? Pero quizá haya que recordarlo más que nunca no solo por quiénes han sufrido la pérdida de un ser querido, por supuesto, o por los que se han visto abocados al desempleo sino porque la pandemia nos ha transformado la vida, la sociedad tal y como la conocemos ahora, ¿quizá nos toca vivir de otra manera?

Sí pero mirando para atrás y mirando a 2020 además de todas las cosas malas que nos han sucedido, este es un buen momento para ponernos en el lugar de todos aquellos y todas aquellas que han perdido a un ser querido y sobre todo que son muchos los que no han podido despedirlos adecuadamente por las distancias que imponía la COVID. Y creo que es también el momento de acordarse de todas aquellas personas que desde el título de servicios algunos públicos y otros privados hicieron posible nuestra vida durante los meses más difíciles del confinamiento. Ahora, efectivamente, toca abordar el futuro de otra manera pero de momento y durante muchas semanas y meses seguramente teniendo muchísimo cuidado en nuestros comportamientos.

¿Esperanzado con este 2021?

Creo que para el 2021 de lo más urgente es hacer frente a esta enfermedad. Tenemos la ventana a la esperanza que nos han abierto las vacunas que irán llegando y se irán suministrando. Irán creando cierta inmunidad, espero también que todos continuemos siendo responsables y guardando y respetando todas las medidas que debemos respetar. Tengo también una seguridad y una confianza plena en el personal sanitario que durante estos meses se ha tenido que enfrentar a una enfermedad desconocida pero que también ha aprendido mucho y que seguramente para facilitar que escenarios complicados la respuesta que nos den los médicos, las enfermeras, los asistentes, sea de calidad.

Expertos analistas, opiniones de ciudadanos de a pie, apuntan a que parte el problema ha sido también la falta de comunicación cuando no errores a la hora de salir para dar un mensaje univoc, claro, contundente. Como portavoz, ¿cree que ha habido algo de eso?

Sin duda. No hay más que repasar las afirmaciones que tanto políticos como científicos como expertos en comunicación hemos hecho durante todos estos meses porque nos ha tocado a todos y además sin excepción enfrentarnos a algo que era desconocido, que no tenía precedentes. Sobre lo que he ido aprendiendo sobre la marcha yo he intentado seguir de cerca a los expertos en divulgacón científica y ellos son los primeros que reconocen lo difícil que ha sido saber en cada momento a qué nos estábamos enfrentando. Por eso creo que una de las conclusiones que deberíamos de sacar de lo que hemos vivido y de lo que seguramente tendremos que vivir es que todos somos vulnerables, y ser más prudentes porque nos falta muchísima información

¿Hay previsión de una convocatoria del LABI o hasta el 11 de enero no hay previsión de convocatoria?

La previsión del lendakari es la de ir analizando los datos todos los días además con perspectiva de varios días que son los que indican si efectivamente se está produciendo un descenso del contagio o una estabilización del mismo. En pocos días también podrá suceder lo contrario porque todo cambia muy rápido y en principio en función de esa evolución que vaya a tener la enfermedad se tomarán las decisiones. Si todo continuará como las últimas semanas con los datos que estamos teniendo el día 10 lo lógico sería que la próxima reunión del LABI fuera el día 11 de enero en torno a ese día y entonces se anunciarán las medidas que serán necesarias establecer y cumplir en los próximos meses.

¿Tomarán de alguna medida o volveremos al estado anterior a las navidades?

Lo que sí es cierto es que seguimos estando en un estado de emergencia, que el nivel del Estado Español ha establecido es un estado de alarma y un toque de queda en principio hasta el mes de mayo y estamos observando también que hay una evolución de la enfermedad inesperada en países en los que hasta ahora no la habían sufrido y dónde se están produciendo los índices altos de hospitalizaciones, de muertes.. En todo va a estar muy pendiente de lo que sucede aquí y de lo que sucede a nuestro alrededor.

Una pandemia que ha sumido a Euskadi como al resto de las Comunidades Autónomas en una profunda crisis. El ejecutivo ha presentado ese plan Euskadi NEX con 188 proyectos a los que aspiran sean financiadas con los fondos europeos. Ese reparto ha sido algo criticado también por varias comunidades pero incluso desde el seno de Eudel, dos vicepresidentes han criticado la falta de transparencia…

Se suele decir en el ámbito de la comunicación que cuanta menos información hay pues más margen hay para que haya dudas. Lo cierto es que a día de hoy todavía hay poca información sobre cómo se van a desarrollar los fondos europeos, cómo van a llegar y cómo se van a administrar, tampoco hay mucha información de qué proyectos van a ser susceptibles o no de acceder. Estamos en un momento todavía incipiente en el que se van a tener que analizar muchas propuesta, qué es lo que quiere priorizar la Unión Europea y en función de ellos se irán tomando decisiones. En cualquier caso, soy optimista y creo que una de las consecuencias positivas de esta pandemia que estamos viviendo es que a los ciudadanos europeos, las instituciones europeas y la Unión Europea, nos han demostrado que no estamos solos en el mundo, pertenecemos a una comunidad de ciudadanos y ciudadanas de más de 300 millones de personas que ha abordado de forma conjunta el proceso de la vacunación contra el COVID y que está abordando de forma conjunta la superación de la crisis sanitaria y la crisis económica que ha provocado. Tenemos la oportunidad de sentar las bases de lo que tiene que ser el desarrollo económico y social de nuestra sociedad en los próximos 20 años. Con la experiencia que hemos tenido en las últimas décadas, si recordamos cómo estaba Euskadi en el año 80 y cómo está ahora.. Es un referente de lo que puede volver a suceder.

Por último, ¿qué le parece el salto dado por el ministro Illa para optar a la Generalitat?

Estoy en nombre de un gobierno y el gobierno no tiene por qué tener una opinión sobre esto. Es una cuestión que pertenece al ámbito de la política, de los partidos políticos y además en este caso de otra comunidad autónoma y creo que no me corresponde a mí pronunciarme.