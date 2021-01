La imprudente Nochevieja de fiesta de un futbolista del Málaga CF

El jugador del Málaga CF, el defensa central venezolano Josua Mejías, pasó la última noche del noche (y las primeras horas del uno de enero de 2021) de cena y fiesta en el Club Olivia Valere de Marbella. El propio futbolista, y su pareja sentimental, publicaron en las redes sociales las imágenes donde se ven los platos que degustaron durante la cena pero también el baile que compartieron en la pista con otros muchos clientes sin marcarilla y sin cumplir con las medidas de distanciamiento social que exige la actual situación de pandemia.

La fiesta del club para despedir el año 2020 fue bautizada como "Be wild and free" que traducido significa "sé salvaje y libre". Mejías no es el único jugador de la plantilla del Málaga CF que compartío las imágenes de la última noche del año en sus redes sociales. Sin embargo, Mejías cometió las imprudencias que muchos aficionados malagueños han comentado durante este uno de enero. Olivia Valere ha acumulado problemas, durante el pasado verano, por imprudencias en las medidas de seguridad superando el aforo permitido y con empleados contagiados por coronavirus.

La plantilla estaba de vacaciones hasta este viernes cuando debían volver a los entrenamientos. Antes de cada sesión de juego son sometidos a una prueba test del coronavirus. El Málaga CF tiene partido este fin de semana. En concreto, será este domingo frente al Albacete BPSAD a partir de las 17:45 de la tarde. De momento, el jugador ha dado negativo en el test. Sin embargo, para este partido podría quedarse fuera porque el estricto protocolo del club malagueño y de la propia Liga podría tomar la decisión de que no sea convocada ante los hechos difundidos.