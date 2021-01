Tertúlia 'Què t'hi Jugues!': "El Barça s'ha d'oblidar dels títols i s'ha de centrar a créixer"

El Barça va aconseguir ahir la victòria contra el Huesca (0-1) oferint sensacions contradictòries. Va arrancar amb embranzida i va completar una bona primera meitat, però durant els minuts de cloenda va patir per fer bo el gol de Frenkie de Jong. Aquest matí, el Jofre Mateu i l’Àlex Delmàs han analitzat el partit a la tertúlia dels futbolistes del “Què t’hi Jugues” i han posat l’accent, també, en qüestions més aspres com el moment complicat que travessa Antoine Griezmann. Això sí, Àlex Delmàs ha deixat caure un propòsit molt contundent: “El Barça s’ha d’oblidar de la classificació, s’ha d’oblidar dels títols i s’ha de centrar a créixer partit a partit”.

Una victòria amb un regust agredolç

Des de la seva mirada optimista, l’Àlex Delmàs ha volgut recalcar el bon paper ofensiu del Barça durant la primera meitat: “Ahir el Barça ataca com no ho ha fet en tota la temporada, contra un bloc baix aconsegueix trobar solucions i s’ajunten el talent de Pedri, Messi i Dembélé”, però, d’altra banda, ha assenyalat quin va ser el gran dèficit de l’equip de Koeman: “El principal error del Barça és que es relaxa quan no s’ha de relaxar i que no té contundència”.

Pedri, la sensació

Sens dubte, un dels noms propis de la temporada blaugrana és el de Pedri. Ahir va tornar a mostrar un nivell impropi de la seva edat, i el Jofre Mateu hi ha volgut incidir: “Està per anar a la selecció, és la millor de les notícies. Els quilòmetres que fa cada partit, les ajudes defensives… es mou per tot arreu!”. I ha afegit: “Iniesta ni de lluny tenia aquest nivell amb 18 anys”

El canari està ocupant posicions interiors en els últims partits i, per l’Àlex Delmàs, en aquest espai és on rendeix millor: “Pedri em sembla descomunal. Sempre dic que els jugadors extraordinaris han de jugar per dins, encara és millor al mig del camp que quan partia d’extrem. Quan veus que Messi li comença a donar pilotes a algú, és que hi ha química”.





De Jong i Griezmann, cara i creu

L’holandès va marcar el gol del Barça en un tipus d’acció, arribant de segona línia, que li ha mancat des que va arribar procedent de l’Ajax. “El gol arriba amb De Jong atacant el carril entre el lateral i el central, no ho havíem vist en tota la temporada. Hem de veure això d’ell, perquè no ha mostrat ni el 70% del que pot arribar a donar”, ha explicat l’Àlex Delmàs. En el mateix sentit, el Jofre Mateu ha afirmat que “li va bé que faci gols perquè ho ha d’aportar”.

Al revers del moment dolç de Frenkie de Jong, hi ha la situació embardissada de Griezmann. El francès no aconsegueix rendir al seu màxim nivell al Barça, i l’ombra del traspàs comença fer-se gran: “Jo escoltaria ofertes, porta prou temps com per a haver donat més rendiment. Això sí, s’ha de vendre bé, perquè li pots treure molt profit al mercat”, ha valorat el Jofre Mateu, qui tanmateix, pensa que “Griezmann ha fet partits on ha demostrat que és un extraordinari jugador”.