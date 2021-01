Las bibliotecas municipales de A Coruña, más cerca de regularizarse su contrato

El gobierno local ha aprobado en junta de gobierno la licitación del nuevo contrato para la gestión de las bibliotecas municipales. Un servicio que aglutina a trabajadores en nueve bibiotecas distintas distribidas por la ciudad y que lleva funcionando en precario durante casi 5 años. El pliego tiene una duración de dos años, prorrogable a otro más, con un presupuesto anual de 2.600.000 euros.

La cuantía supone un incremento de 244.000 euros más al año que el anterior "contrato puente" que se hizo con EMVSA. El contrato se compromete a mantener los puestos de trabajo, unos sesenta, e incluye la puesta en marcha de nuevos servicios como una plataforma audiovisual gratuita de prestamos online.

José Manuel Lage Tuñas, concelleiro de Facenda, declraba esta mañana que "dende o ano 2016, os traballadores e traballadoras das bibliotecas levan pendentes do seu futuro. Agora, por fin, o que facemos é poñer fin a esa incertidumbre garantindo a subrogación aos máis de 60 traballadores e traballadoras das bibliotecas municipais. As melloras entre outras cousas incluyen por exemplo unha posta polo préstamo dixital para adaptarnos ao mundo no que vivimos, é decir, haberá unha plataforma de contidos audio-visuais que permitirá aos usuarios acceder ao catálogo".

El servicio de las bibliotecas funciona de manera irregular desde enero del 2019, cuando finalizó el anterior contrato y no fue prorrogado. La Marea encargó posteriormente a la Empresa Municipal de Viviendas, Servicios y Actividades la gestión de estos centros, con la idea de municipalizar el servicio, pero el consejo de administración de esta entidad rechazó este planteamiento. Posteriormente licitó el contrato, pero lo hizo de forma irregular mediante un negociado sin publicidad y el proceso terminó siendo anulado por el Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia, una decisión que llevó al actual gobierno local a dejar sin efecto el encargo a EMVSA.