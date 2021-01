Siete alcaldes del área metropolitana de A Coruña quieren crear un Consorcio sin Oleiros

El cisma en el área metropolitana de A Coruña se ha consumado. Por una parte, siete concellos y por la otra, Oleiros, después de un tiempo de desencuentros que incluso han acabado en una denuncia ante los tribunales de justicia. Siete de los ocho ayuntamientos que integran el Consorcio As Mariñas han decidido suspender la tramitación de la mancomunidad para crear otra, pero sin Oleiros. Los alcaldes de Cambre, Culleredo, Betanzos, Abegondo, Bergondo y Carral quieren crear un ente en el que exista, dicen, la voluntad real de llegar a acuerdos.

Los siete regidores consideran que las denuncias o impugnaciones por parte del alcalde de Oleiros y su actitud, afirman, de cuestionamiento hacen peligrar el consenso necesariio para el organismo comarcal.

José Antonio Santiso, alcalde de Abegondo y presidente del Consorcio, declaraba esta mañana que "ya dirá el juzgado si tiene razón o no tiene razón, pero nosotros y yo particularmente quiero participar en una asociación, en una agrupación de municipios democrática en donde tenga voz, voto y capacidad para tomar decisiones eso es lo que queremos todos por que es voluntario esto no es de la Diputación ni de la Xunta, es voluntario. El que quiera las normas perfecto y el que no las quiera pues tiene todo el derecho del mundo a participar o no".

Desde Oleiros, su alcalde incide en que, según la normativa, el Consorcio no se puede transformar en Mancomunidad sin antes liquidar el Consorcio. Y en una grabación facilitada por su gabinete de prensa señala que no hay posibilidad de crear un Consorcio sin Oleiros.

El Ayuntamiento de Oleiros presentó en diciembre pasado una denuncia por presunta prevaricación contra el presidente del Consorcio, el gerente, secretario y el interventor en relación a unos contratos temporales.