El gerente del hospital de A Coruña es optimista: "Vemos los primeros brotes verdes"

En este escenario sanitario, el gerente del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña es optimista. Luis Verde dice que las medidas de restricción empiezan a dar sus frutos, aunque de forma leve y lentamente. Admite, no obstante, que el pico de la pandemia aún está por venir, a mediados de este mes, como ya se había anunciado, para después ver descender la tendencia.

Ha estado en Hoy por Hoy A Coruña y ha declarado que "vemos los primeros, digamos, brotes verdes, que empiezan a disminuir el número de casos y esto tendrá su repercusión en el hospital, pero no todavía de una forma rápida, por lo tanto las dos próximas semanas van a ser fundamentales y ya hacemos un llamamiento a extremar esas precauciones, esas medidas que nos hemos dado".

Considera que, tal y como están controlando la situación, no habrá que activar la Fase 4. La asistencia en el CHUAC es, de momento, "adecuada" y por tanto confía en que no haya que trasladar a pacientes a otros hospitales, como ya han hecho en Ferrol hacia Lugo, y tampoco al hospital de campaña.

Luis Verde prefiere no hablar de márgenes, ni de límites de ocupación. Cuestionado por ello, hace un llamamiento a la población a poner su granito de arena. Dice que aún hay margen de hospitalización en el CHUAC, pero admite que todos los escenarios están contemplados y preparados por si hubiera que desplazar. Asegura que la gerencia y los sanitarios están haciendo un esfuerzo por evitar traslados por el bienestar del paciente. El objetivo, dice, es no tener que utilizar estas opciones. Luis Verde, gerente del CHUAC. "Hemos sido capaces, sobre todo gracias a las aportaciones y a la implicación de los profesionales de ir buscando cada día soluciones, cada día se nos pone esto más difícil y cada día los profesionales son capaces de proponernos soluciones alternativas que nos permiten mantener a los pacientes con una adecuada asistencia".

Luis Verde no ha concretado cuántas unidades están dedicadas en exclusiva al COVID, plantas que anteriormente eran utilizadas para pacientes quirúrgicos y que ahora se han ido a Oza, al Abente y Lago o al Materno.

En cuanto al cribado poblacional en A Coruña, el gerente del CHUAC apunta al diseño del mismo como la causa de que sólo la mitad de los citados estén acudiendo a hacerse la prueba. Dice que la población a la que va dirigido, vecinos de entre 18 y 60 años, son en su mayoría gente joven que se encuentra bien, que no tiene síntomas y que no está preocupada por si tiene o no el coronavirus.

El Gerente del CHUAC declaraba que "es una población relativamente joven, una población que se siente bien por lo tanto alomejor no siente la necesidad de hacerse esa prueba, nosotros hacemos un llamamiento para que la hagan no una participación del 55%, nos gustaría que fuese superior".

Recuerda que serán llamados aquellos coruñeses que tengan tarjeta sanitaria y tengan vinculado su número de teléfono móvil a ella. Verde Remeseiro hace un llamamiento a que nadie deje de acudir a hacerse la prueba esperando la llamada. Pide que se pongan en contacto con su centro de salud.