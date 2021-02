Los alcaldes del Consorcio paralizan la constitución de la Mancomunidad

Los alcaldes del área metropolitana han votado de forma mayoritaria a favor de suspender la tramitación de la Mancomunidad. Oleiros y Sada han votado en contra. El alcalde de Oleiros se muestra favorable a la constitución de este organismo, pero cuestiona las formas en las que se plantea su creación.

Las discrepancias entre concellos se centran también en el reparto de poder en las votaciones. El alcalde de Oleiros defiende que deben tener más peso los concellos con mayor relevancia poblacional.

Angel García Seoane mantiene, además, que para crear una Mancomunidad primero hay que liquidar el Consorcio. "Si hai que ter unha mancomunidade, si non hai un consorcio, pero primeiro hai que desfacer o consorcio, primeiro hai que liquidar o consorcio, hai que ver que pasa co persoal que está no consorcio porque se non se liquida o consorcio e se fai unha mancomunidade non se pode pasar o personal así como así a mancomunidade, todo esto hai que falalo, hai que resolvelo. Estamos xogando co persoal que está ahí traballando e que quedaría na calle".

También pone el foco el alcalde en las cuentas del Consorcio, 15 millones de euros que maneja el actual organismo comarcal.

Las relaciones entre los alcaldes y alcaldesas terminaron de tensionarse hace unos días, cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de constituir una mancomunidad sin el concello de Oleiros.

A las tensiones administrativas y legales se suman las de color político. Alternativa dos Veciños, que preside García Seoane, ha ganado un notable peso en todo el área tras las últimas elecciones municipales. Forma parte del Gobierno local de Sada, tiene la alcaldía de Carral con apoyo del PSOE y apoya también a la alcaldesa de Bergondo, del PSOE.