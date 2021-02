Estado, Xunta y Diputación estudian la propuesta del Concello de A Coruña sobre los muelles urbanos

Las administraciones implicadas en el futuro de la fachada marítima de la ciudad estudian estos días el proyecto redactado por la Universidade da Coruña, por encargo del Concello. Estado, Ministerio de Transportes, Xunta y Diputación ya tienen en sus manos el documento que lleva por título "Líneas Estratégicas para la Reordenación del Espacio Portuario" y, de momento, a preguntas de esta redacción no ofrecen ninguna valoración. Pero la cuenta atrás está echada, el día 24 de este mes están citados por el Concello para hablar del tema. Un texto que ya ha levantado ampollas y eso que aún no está definido por completo, en concretro en su posicionamiento en torno a cómo sufragar la deuda del Puerto con al obra de Langosteira, esos 200 millones de euros que le debe al Estado. Recordamos que es partidario de que el pago se reparta entre estas administraciones. Una opción que le parece incluso "más presentable" que la condonación.

El documento de la UDC considera que "una eventual condonación total o parcial de la deuda" tendría "un impacto reputacional negativo" sobre la Autoridad Portuaria y sobre "la ciudad en su conjunto". No descarta, no obstante, la condonación si fuera posible. La que sí ha entrado a valorar esta postura hoy es la portavoz del PP en María Pita, Rosa Gallego, considera que la no condonación es un agravio comparativo con el puerto de Valencia. "Una grave comparativa claro con respecto a Valencia. Yo no creo que Valencia no protestara porque se haya producido una mala imagen por condonarles la deuda, eso yo creo que es una excusa clara".

La Marea Atlántica también ha considerado un despropósito anteponer el pago de la deuda a su condonación. El documento no habla de consorcio entre administraciones, sí de una "sociedad instrumental". El equipo redactor del plan considera también más conveniente optar por orientar la solución hacia una operación de captación de ayudas de entes subvencionadores.