El SUP pide un refuerzo en la Jefatura de A Coruña ante el cierre de las salas del 091 en Lugo y Ourense

El Sindicato Unificado de Policía en Galicia rechaza el cierre de las salas del 091 en Lugo y Ourense y ha insistido en que afectará a la 'calidad' del servicio y aumentará la carga de trabajo en la Jefatura Superior de A Coruña, para la que piden un refuerzo en consecuencia. Este cierre será efectivo a partir del 1 de marzo.

En el caso de Lugo se prescindirá de nueve agentes y en Ourense de 11. Al tiempo, en A Coruña sólo se refuerza la plantilla con cinco funcionarios. Demandan desde el SUP una convocatoria urgente para la dotación de 16 policías más para la Jefatura coruñesa, de forma que el servicio se preste "con garantías".

El secretario general del SUP en Galicia, Roberto González, declaraba esta mañana que "o que lle pedimos ao delegado do Goberno, que vamos a intentar reunirnos no día de hoxe con él, é que se solventen os problemas técnicos por un lado e por outro que se dote do persoal necesario a xefatura, a día de hoxe non está previsto o incremento de funcionarios para a xefatura para atender este servizo, esto de algunha forma, o que fai é que haxa máis volumen de chamadas para o 091 en A Coruña sin dotar apenas de funcionarios policiais".

En la Jefatura de Lonzas atenderán 5.000 llamadas más al mes. González explica que tanto para los agentes es "esencial" conocer el terreno desde el que se está realizando la llamada, para poder actuar con la mayor inmediatez posible.