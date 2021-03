El Supremo avala el uso del Asturiano en la Junta

El Tribunal Supremo ha validado la reforma del Reglamento de la Junta General del Principado que permite que los miembros del Gobierno puedan realizar intervenciones en Asturiano, un derecho que con anterioridad se reservaba únicamente a los diputados.

El Gobierno ha calificado de “muy buena noticia” la decisión del alto tribunal. Tras la reunión de este jueves del Consejo de Gobierno del Principado, la consejera portavoz, Melania Álvarez, ha celebrado que “una vez más, se ha impuesto la sensatez y la coherencia frente al espectáculo interesado de la extrema derecha”. La reforma del Reglamento de la cámara autonómica fue aprobada por los grupos del PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Foro, como respuesta a la decisión de los letrados de la Junta General de pedir a la consejera de Cultura de Cultura, Berta Piñán, que rectificara en su intento de intervenir en Asturiano y continuara en Castellano, ya que el Reglamento únicamente contemplaba la posibilidad de intervenir en la lengua vernácula a los diputados. Fue la respuesta de los letrados ante las protestas de Vox y Partido Popular (PP), que llegaron a afirmar que no entendían el Asturiano y que necesitaban un traductor para seguir la intervención de la consejera.

Tras ser aprobada en Pleno la reforma del Reglamento de la Junta General, Vox presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que ahora lo ha rechazado con un solo voto particular, por lo que la reforma tiene plena vigencia y cualquier intervención en la Junta general del Principado de Asturias puede ser sustanciada tanto en Castellano como en Asturiano, a pesar de que esta última lengua no tiene carácter oficial. Ese aspecto no ha pasado por alto para la consejera, Melania Álvarez, que reconoce que “aún queda un largo camino por recorrer hasta culminar en la oficialidad”. La consejera ha confirmado que es propósito del Gobierno iniciar este mismo año los trámites que conduzcan a la reforma del Estatuto de Autonomía que culmine en el reconocimiento de la oficialidad del Asturiano durante la presente legislatura en la que, en principio, la composición actual del parlamento garantiza el éxito de un proceso que requiere el apoyo de dos tercios de los 45 diputados de la cámara. En principio, estarían a favor de la oficialidad los grupos del PSOE, Podemos, Izquierda Unida (IU) y del portavoz de Foro, Adrián Pumares, frente a la oposición del PP y Ciudadanos (C,S).