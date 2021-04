El Rototom Sunsplash quiere celebrar el festival este verano con, mínimo, 5.000 asistentes

Los festivales de música más multitudinarios que se celebran en la provincia de Castellón en verano están a la espera de la evolución de la pandemia, y de la respuesta de la población a la vacunación, para confirmar una nueva edición este 2021. Aunque la mayoría de organizadores todavía no se ha pronunciado, como es el caso de la promotora The Music Republic, que está al frente del FIB de Benicàssim y el Arenal Sound de Borriana, el equipo del Rototom Sunsplash de Benicàssim espera que el contexto sanitario permita su celebración este verano.

El festival de música Rototom Sunsplash quiere celebrar su próxima edición este año en agosto en Benicàssim con, mínimo, 5.000 asistentes. La organización confía en el avance de la cantidad de población vacunada y en la exigencia al público de pruebas PCR negativas en Coronavirus para poder celebrar el evento, con servicio de cámping incluido.

El director de comunicación del festival Rototom Sunsplash, que en su última edición en 2019 reunió a 202.000 personas en Benicàssim, Claudio Giust, ha explicado que la organización confía poder celebrar entre el 16 y 22 de agosto el festival de reggae con un mínimo de 5.000 personas asistentes. Giust afirma que la celebración depende de la evolución de la pandemia y que tienen hasta julio para decidir si cancelan el evento, pero que la organización prepara un Rototom en el que se pedirá pruebas PCR negativas a los asistentes, que podrán estar de pie en los conciertos aunque con mascarilla. El festival, además, quiere seguir ofreciendo el servicio de cámping.

Roberto Recuero, director del festival San San, que tuvo que cancelar la celebración del evento musical en Benicàssim en octubre de 2020 debido a la pandemia, ha explicado a esta emisora que estudian si podrán organizar el evento a finales de año. Recuero asegura que no quieren organizar el festival si no pueden crear un cartel musical de varios días seguidos, con cuatro escenarios y un amplio público. Afirma que si no es en estas condiciones, el San San no volverá en 2021.

La asociación de promotores de festivales de la Comunitat Valenciana, PROMFEST, en la que se incluye la promotora del festival Mar de Sons que se celebrará este julio en el Grao de Castelló, espera una reunión con la Generalitat para saber cómo podrán ser los eventos musicales este verano. El presidente de la organización, Víctor Pérez, ha señalado que plantean realizar los test PCR a la entrada de los eventos para asegurar que el público no esté contagiado de Coronavirus. Pérez pide al Gobierno valenciano que no solo tengan en cuenta la salud, sino también la economía de los sectores implicados en los eventos culturales.

Esta semana la promotora The Music Republic, que está al frente de los festivales Arenal Sound y FIB, ha anunciado la celebración en julio en Benicàssim de la primera edición de Luce Benicàssim, que contará con las actuaciones, entre otros, de Raphael, Rozalén, Mónica Naranjo y Nathy Peluso.