Un 'youtuber' devora el cachopo más grande de España en menos de 30 minutos: "Va por toda Asturias querida"

"Es un vídeo muy especial porque me voy a comer el cachopo más grande de España". Así empieza una de las últimas publicaciones de Esttik, un 'youtuber' malagueño acostumbrado a retos con grandes cantidades de comida y con más de 3,4 millones de seguidores en su canal de YouTube.

Estikk se desplaza hasta K-chopo, un local de Barcelona. Si eres asturiano y has llegado hasta aquí no debes llorar. Aunque está ubicado en Barcelona, su dueño es Ramón, originario de Llanes pero afincado en la ciudad condal desde hace muchos años y que compra la materia prima entre Oviedo, Cudillero y Llanes. "No hay mucho asturiano en Barcelona que tenga un restaurante, que traiga el producto de Asturias y que lo haga como nostros", explica.

Hechas las presentaciones, toca el reto. Para la ocasión se prepara un cachopo de 2,5 kilos -en la carta los tienen de medio kilo o de uno- con un relleno especial: beicon, champiñones y acompañado de salsa de queso cheddar. "Es para la ocasión, ya que normalmente va con jamón serrano y queso ahumado o jamón y cabrales", matiza.

Una vez cocinado y con una bandera de Asturias en el centro, la pieza aterriza en la mesa. "Mirad la bestia. Es más grande que mis dos manos juntas", dice Esttik antes de empezar a comer y añade: "Esto va por todos los asturianos". Los primeros bocados van bien, incluso con algún apunte como "vaya colorcito tiene la carne. Está jugosilla, jugosilla. Esto no es moco de pavo", pero según van pasando los minutos la cosa se empieza a complicar algo. "Se me está haciendo bola. Estoy pecando de meter trozos muy gordos", reconoce.

Sin embargo, no le pierde la cara al cachopo y, a la vez que come, interactúa con los usuarios respondiendo a las preguntas que le lanza Ramón e incluso hace alguna broma simulando un escanciado con una Coca-Cola. "Espero que no esté muy fuerte. La sidra te ha quedado muy buena, aunque un poco negra", dice entre risas y añade: "De postre quiero fabes".

A los 28 minutos y 54 segundos se para el cronómetro porque el cachopo es historia. "Por toda Asturias querida, va por vosotros", afirma y se come de postre una tarta de queso. "A ver si tengo la posibilidad de ir al norte que hay cosas muy locas y gente muy buena", apunta para acabar con un reto para los usuarios: "Si este vídeo llega a 300.000 'likes', ojalá que no, me como uno de ocho kilos". El vídeo ha generado infinidad de reacciones y algunos chistes con otros 'youtubers' como la pregunta que le hace Joe Burgerchallenge: "¿Qué vamos a hacer con un cachopo de 8 kilos? ¿Taparnos con él y echarnos a dormir?". La respuesta es clara: "Podemos hacer una balsa y dar la vuelta al mundo".