La mayoría de partidos navarros, contrarios a que se celebren las fiestas patronales tal y como se conocen

La mayoría de partidos navarros se han mostrado este jueves contrarios a que este verano se celebren fiestas en ciudades y pueblos tal y como se conocen por el actual contexto de pandemia y en medio del proceso de vacunación. Consideran que deben ser las autoridades concernidas quienes deben adoptar las decisiones alineadas con la situación sanitaria.

La parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha señalado que "todavía tenemos muchas incertidumbres que despejar antes de qué va a ocurrir este verano en Navarra". "Deben ser el Gobierno y Salud Pública los que deben definir criterios claros y certezas de qué población estará inmunizada, qué previsiones...", ha expuesto, para incidir en que "tiene que haber un consenso del Gobierno, Salud Pública y ayuntamientos para consensuar las decisiones finales, pero todavía falta mucha información y la debe proporcionar con transparencia el Gobierno y Salud Pública para que los ayuntamientos opinen con conocimiento".

El portavoz socialista, Ramón Alzórriz, ha señalado, por su parte, que este año de pandemia "no tocan las fiestas" en verano "como todas las hemos conocido" y que lo "prioritario" es la vacunación contra el Covid-19. "Ya habrá otros años, futuros años para disfrutarlas en plenitud, con nuestras amistades, con nuestras familias", ha señalado, para agregar que "estamos en un momento clave, hay que pensar en la vacunación y no hay que pensar en fiestas".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que "la prioridad está centrada en la estrategia desde Salud frente a la pandemia" y ha añadido que son "las instituciones concernidas, los ayuntamientos y el Gobierno quienes deben consensuar la posición en aras a contener la pandemia". Según ha dicho, de la reunión de esta tarde del Ejecutivo con la FNMC "sacaremos conclusiones y no tengo duda de que serán alienadas con la estrategia de Salud", ha dicho.

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha señalado también que "de la reunión tiene que salir una decisión compartida en la que los ayuntamientos se vean amparados a la hora de proteger la salud pública de la ciudadanía". "No son momentos de pensar en fiestas cuando tenemos los datos de incidencia a día de hoy que tenemos, esto no ha acabado y nos quedan muchos meses por delante", ha expuesto, para indicar que "sabemos que la ciudadanía está cansada, que quizás este año sea más complicado que el año pasado hacer ver que la salud tiene que estar por encima, pero es importante que las instituciones tomen una decisión lo más compartida posible".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha manifestado que la respuesta a si debe o no haber fiestas en verano la deben dar las autoridades sanitarias, pero "este verano va a ser especial". "Estaríamos más por programar actividades culturales de forma planificada en verano que contemplarlas en los momentos de fiesta viendo que el alcohol también interfiere en el contagio", ha comentado.

Desde I-E, Marisa de Simón ha comentado que "si la situación persiste y no hay cambios muy significativos en relación a los contagios y a las personas vacunadas, no debería haber fiestas este verano tal y como estaban concebidas". "Buscar alguna celebración alternativa cabría pero tiene sus riesgos porque estamos viendo lo que ocurre", ha expuesto, para indicar que "no tengo una opinión hoy respecto a las decisiones para este verano". "Siempre hemos observado el principio de precaución, así que en estas circunstancias, no", ha sentenciado.