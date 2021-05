José Manuel Franco presenta su dimisión como secretario general del PSOE de Madrid

José Manuel Franco presenta su dimisión como secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid tras los malos resultados de los socialistas en las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo en las que Ángel Gabilondo y el PSOE pasaron de ganar las elecciones a ser superados por Más Madrid como primera fuerza de la izquierda.

El hasta ahora secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid acaba de presentar su dimisión tras una ejecutiva muy dura con fuertes presiones para que la junta dimitiera en bloque. De ahora en adelante, el partido quedará previsiblemente presidido por una gestora.

Terribles resultados para el PSOE



Ángel Gabilondo, candidato del PSOE, sufrió este martes un severo revés en las elecciones de la Comunidad de Madrid, donde bajó un 10% en voto respecto a 2019, hasta los 24 escaños. "Siempre he intentado afrontar los problemas de los ciudadanos. He intentado ofrecer propuestas sosegadas, a veces he tenido dificultades para plantearlas sosegadamente... Obviamente no lo he logrado a la vista de los resultados y lo lamento", explicó tras la derrota.

El candidato socialista, que fue superado incluso por Más Madrid en votos (ambos obtuvieron los mismos escaños), indicó que no había sido capaz de abrir los espacios para un debate sosegado. "Los resultados no son buenos y no los esperábamos. Esperábamos que se abriera paso lo que planteábamos y esto no ha sido así. Pero quiero decir que sigue siendo verdad, al margen de cualquier resultado, que las políticas públicas son la mejor solución. Los servicios públicos son el camino para Madrid", concluyó.