Monfero da un no rotundo a un parque eólico en su valle

Se suceden las muestras de indignación y rechazo a los proyectos de más parques eólicos en Galicia. Vecinos de Monfero, municipio que parte de las mismas Fragas do Eume, han constituido una plataforma contra el parque Pena do Corvo que Iberdrola pretende instalar en la zona. Su proyecto consiste en trece aerogeneradores de casi 200 metros de altura, algunos a poco más de medio kilómetro de viviendas. Monfero, además de la joya paisajística que suponen las propias Fragas, acoge el Monasterio que lleva su nombre y que data de principios del Siglo XII.

La Plataforma "Monfero Di Non" ha recogido hasta el momento 400 firmas. Los vecinos han decidido personarse en el proceso y presentar alegaciones. Denuncian que más de una treintena de núcleos resultarán afectados si es aprobado el parque eólico de Pena do Corvo. Advierten que el valle quedará "literalmente aprisionado" por dos molinillos de viento de 200 metros de altura.

Los integrantes de esta Plataforma aclaran que no se oponen a las energías renovables sino a actuaciones que hagan perder belleza y valor a sus montes, prados,fincas y viviendas.

El Concello de Monfero anunció mediante un bando la celebración de una reunión el 10 de junio entre técnicos de Iberdrola y vecinos afectados. La Plataforma indica que la empresa se negó en rotundo a escuchar y hablar con ellos.

La Xunta informa negativamente el proyecto

La administración autonómica ha informado negativamente sobre el proyecto del parque eólico Pena do Corvo, según ha comunicado la Consellería de Economía e Industria a Radio Coruña Cadena SER, por "estar fuera de las áreas del Plan sectorial eólico de Galicia". Así se lo ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encargado de las tramitaciones. Son hasta el momento treinta y seis los proyectos de aerogeneradores a los que la Xunta ha dado un "No". La Xunta indica que quiere conseguir un desarrollo eólico ordenado y con todas las garantías técnicas, jurídicas y ambientales. Defiende y la considera posible la compatibilidad entre la protección del medio ambiente y la actividad del sector primario en el rural con la consolidación de las energías renovables. No permite la construcción de parques eólicos en espacios protegidos por la Rede Natura.