El sector de ocio nocturno demanda a la Xunta peticiones innegociables porque afirma estar "en la UCI"

La Xunta de Galicia y representantes del ocio nocturno volverán a reunirse la próxima semana tras analizar de forma más detallada la prueba piloto de reapertura en seis locales el sábado 12 de junio. La Consellería de Sanidade prevé presentar en unos días el resultado de los seguimientos de las PCRs realizadas a los jóvenes que acudieron a la cita.

La Plataforma Galicia de noite asistirá al encuentro con demandas "innegociables". El presidente de la entidad, Luís Diz, advierte de que si no se dan unas condiciones mínimas como la reapertura de los locales con barra, con pista de baile y un mínimo de un 50% de aforo, el sector no firmará el acuerdo. El también gerente de la Sala Pelícano ha participado en el programa A Coruña opina de Radio Coruña SER, donde ha reclamado que se recupere el horario anterior a la irrupción de la pandemia y "no de un cierre de puertas a las 3´30 h de la madrugada, como los pubs".

El gremio del ocio nocturno plantea a la Xunta otra petición irrenunciable: la revisión quincenal del protocolo de medidas de seguridad de la Covid19. Si la situación sigue evolucionando positivamente, la Xunta deberá "ir subiendo el aforo y ampliando el horario", en palabras del portavoz de Galicia de noite. El sector está, en palabras de Diz, " en la UCI y en fase terminal ".

Las empresas vinculadas a las salas de conciertos también están a la expectativa. Con gran incertidumbre y dejando tras de sí un reguero de locales que se han visto obligados a echar el candado en los últimos meses. "Queremos trabajar pero no será posible si se mantienen las condiciones que se están planteando", así de rotunda se ha mostrado en "A Coruña opina" la Gerente de la Asociación Galega de Salas de Concierto, María Nieto. La disyuntiva, a su juicio, está clara: o siguen cerradas las salas con los Ertes y ayudas por ejemplo para pagar los alquileres, o si se decide la reapertura, la administración tendrá que "estipular algún tipo de ayudas complementarias que permitan al sector mantener la viabilidad, sustituyendo los ingresos que no van a generar". La portavoz de Subcultura ha incidido en algo que no tiene discusión, un concierto tiene unos costes que no se cubren con un aforo del 50%. El sector no quiere vivir de subvenciones.