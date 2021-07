Los bonos descuento para comprar en el comercio de Burriana ya están a la venta

Los bonos descuento para el comercio de Burriana ya se pueden adquirir desde el miércoles 7 de julio en la web borriana.bonoconsumo.es para gastar en el comercio y en la hostelería local, a través del programa de promoción y dinamización económica ‘Els Bonos. Per a tu, per al comerç, per a Borriana’ diseñado e impulsado por el Ayuntamiento de Burriana.

Así, el consistorio inyecta 200.000 euros a los establecimientos de la ciudad mediante la emisión desde mañana de los bonos, por valor de hasta 200 euros, que se podrán gastar hasta el 31 de julio, al objeto de incentivar el consumo de la ciudadanía y así apoyar al tejido empresarial local, según ha explicado la alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont.

Con ello el Ayuntamiento pone en circulación bonos de 20, 50, 100 y 200 euros, subvencionados al 50% para los vecinos y vecinas de Burriana, que serán canjeables para gastar en comercios de proximidad y hostelería adheridos, tales como tiendas de ropa, librerías, ferreterías, mercerías y un largo etcétera.

Concretamente con esta campaña, las personas consumidoras duplican el valor de su compra, porque en el momento de comprar los bonos pagarán el 50 por ciento de su valor nominativo, y el otro 50 por ciento es el importe de la subvención directa municipal.

En la misma web donde se compran los bonos borriana.bonoconsumo.es, se encuentra también la lista de los comercios y establecimientos de hostelería adheridos que participan en la campaña y que hasta el momento son un centenar. La solicitud y la obtención de los bonos se realiza a través de la plataforma digital, no obstante, para las personas que tengan dificultades, la Federació de Comerç de Borriana proporcionará apoyo con personal para facilitar su consecución.

Respecto al límite máximo de subvención, con la finalidad de alcanzar el mayor número posible de personas beneficiarias, se establece un máximo de subvención por persona de 100 euros, es decir, el valor del bono de compra podrá llegar a los 200 euros. Pueden participar en la promoción las personas mayores de 18 años empadronadas en Burriana.

La campaña, de un mes de duración, del 1 a 31 de julio, está concebida en tres fases: del 1 a 5 de julio ha sido la referente a información y difusión para la adhesión de establecimientos y para la ciudadanía en general. Del 5 de julio hasta fin de campaña para la formalización de las adhesiones de los establecimientos. Finalmente, desde 7 de julio y hasta el fin de campaña, para la adquisición de bonos por la ciudadanía y realización de compras en los establecimientos adheridos.

El objetivo de la iniciativa, ha destacado la alcaldesa, radica en “apoyar al comercio, la hostelería y el sector servicios ante la crisis derivada de la pandemia, porque Burriana nos necesita”, y por ello ha insistido en pedir a la ciudadanía que se queden en la ciudad, “es el momento de salir, comprar y consumir, pero en casa”. También ha instado a utilizar los bonos, para juntos revitalizar el municipio, “entre todos hemos de recuperar la actividad económica y evitar el cierre de negocios”.

La gestión de la campaña corre a cargo de la Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç-CV), en calidad de entidad colaboradora.

Adhesión previa

La participación de los comercios y establecimientos requiere la previa adhesión a la campaña y pueden participar de manera gratuita todos los comercios, establecimientos de hostelería y de servicios con un local permanente abierto al público en Burriana, con un máximo de 10 trabajadores de alta, excepto las actividades referentes a alimentación, quioscos, gestorías, asesorías, agencias de seguros, despachos de abogados y notarías, farmacias, estancos, gasolineras y casas de apuestas.

La concejala de Comercio, Sara Molina, ha explicado que se trata de una más de las medidas desarrolladas por el gobierno municipal para paliar los efectos de la pandemia en el comercio y en la economía local y, por ello, incluye al sector de la hostelería, así como a otros negocios de los sectores vinculados al ocio y los servicios, como el de peluquería y tratamientos de belleza, el de agencias de viajes, y una larga lista.

La edil de Hacienda, Cristina Rius, ha explicado que desde el inicio de la pandemia el gobierno municipal diseñó un plan local de recuperación con diferentes medidas, “hasta ahora, hemos destinado más de 4 millones de euros a acciones para combatir las consecuencias y para hacer fuerte el tejido económico de la ciudad, fruto del incesante trabajo realizado desde las diferentes concejalías y por el personal del consistorio”.