El hotel que puso Ayuso para sanitarios del Zendal lo utilizaron sólo 20 profesionales

El 25 de enero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, escribía en su cuenta de Twitter: "Esta mañana anunciamos que los sanitarios del Hospital Enfermera Isabel Zendal contarán con un hotel para poder descansar cerca de su lugar de trabajo. Todos aquellos que lo necesiten podrán hacer uso de las instalaciones del AC Madrid Feria a partir del viernes".

El hotel estuvo abierto desde el 29 de enero y hasta el 31 de marzo. Estaba a unos cinco kilómetros del hospital Enfermera Isabel Zendal y contaba con 154 habitaciones dobles de uso individual. Inma Martín, delegada de Sanidad de UGT, quiso saber cuántos profesionales habían podido utilizar el servicio y escribió al Portal de Transparencia para conocer el alcance de la medida que había anunciado la presidenta Ayuso. La respuesta firmada por el director general de Humanización y Atención al Paciente, Alberto Tomé González, fue que solo 20 trabajadores del Zendal habían utilizado en total 19 habitaciones del hotel.

"Es una gestión donde se busca más la propaganda, se buscan los titulares y dar publicidad en este caso a su buque insignia, el hospital Zendal, sin que importe realmente el alcance y la utilidad de la medida que se adopta, el coste económico que suponga ni la calidad real del servicio", añade Martín que no entiende que de 1.500 trabajadores que fueron desplazados al Zendal solo 20 se beneficiaran de la medida. "Una de dos, o había una planificación inadecuada del servicio y esta medida no era necesaria o no era tan fácil acceder a ella como dijeron al principio", reflexiona.

El coste inicial de los contratos de emergencia de limpieza, restauración y lenceria fueron 167.947,66 euros pero como solo se utilizaron finalmente 19 habitaciones de las 154 que había, fuentes de la Consejería de Sanidad precisan que el coste final han sido 32.094,44 euros entre las empresas Clece de limpieza, Alliance Vending en restauración y Lavanderías Tritón en servicio de lencería.

La delegada sindical echa cuentas y compara el precio final con lo que se ofrecía a los profesionales. "Los 32.000 mil euros que dice la Consejería que se gastaron entre 20 profesionales serían unos 1.600 por cada trabajador. Eso, como dicen ellos, gastados en ensaladas, sándwiches, lavandería y limpieza de habitaciones me parece un poco excesivo para la calidad real del servicio".

En la respuesta recibida del Portal de Transparencia también figura que los requisitos para acceder a aquellas habitaciones de hotel no eran solo ser profesionales en el Zendal, según la respuesta del Portal de Transparencia había que "ser profesional del SERMAS en contacto directo con pacientes Covid19, que se encuentren conviviendo con personas de riesgo y personal que preste sus servicios en otro hospital distinto al de su puesto de trabajo habitual, siempre y cuando esto suponga un cambio de localidad".

La Consejería de Sanidad no ha podido precisar aún cuántos días usaron las instalaciones del hotel esos 20 profesionales o si hubo algun día en el que todas las habitaciones estuvieran vacías.